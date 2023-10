The Last Of Us 2 e Hogwarts Legacy potrebbero arrivare su PlayStation Plus, per un indizio

The Last Of Us 2 e Hogwarts Legacy potrebbero arrivare presto nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, stando a un indizio che alcuni hanno rilevato in un nuovo banner pubblicitario distribuito da Sony direttamente all'interno del PlayStation Store.

Ovviamente si tratta solo di una supposizione basata su una prova piuttosto labile, ma come riportato nello screenshot visibile qui sotto, il PlayStation Store ha mostrato, in alcune zone, un banner pubblicitario che contiene diversi giochi come esempi di titoli giocabili su PlayStation Plus.

Il banner pubblicitario sospetto

Tra questi si vedono Horizon Forbidden West, che è stato effettivamente aggiunte al catalogo Extra di recente, oltre a Hogwarts Legacy e The Last of Us Parte II.

È un po' poco per dire con sicurezza che tali giochi siano in arrivo nel catalogo, ma certo inserirli all'interno di una pubblicità di PlayStation Plus Extra e Premium che riporta la scritta "gioca centinaia di titoli" in riferimento al catalogo del servizio su abbonamento potrebbe rappresentare un indizio concreto.