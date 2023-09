Meta Quest 3: preordine Amazon disponibile con gioco incluso e 6 mesi di Meta Quest+, data e prezzo

È ora disponibile tramite Amazon Italia il preordine di Meta Quest 3 nel taglio da 128 GB. Il visore per VR e MR include anche al proprio interno Asgard's Wrath 2, che costerebbe altrimenti 59.99€. Questo pacchetto costa 549,99€ e la data di uscita è fissata per il 10 ottobre 2023. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Inoltre, è disponibile il modello da 512 GB di Meta Quest 3, che costa invece 699.99€. Anche in questo caso è incluso all'interno Asgard's Wrath 2 e la data di uscita è sempre il 10 ottobre 2023. Questo modello però propone un extra: un periodo di prova di 6 mesi a Meta Quest+ che garantisce l'accesso a 2 giochi gratuiti al mese. Se preferite il modello con più memoria, lo potete trovare tramite il box qui sotto. Come sempre si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito. Nel caso nel quale Meta e Amazon propongano uno sconto prima del lancio, questo verrà applicato al vostro preordine, se è già stato fatto.