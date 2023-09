Lords of the Fallen, nuovo trailer offre una panoramica sul gioco

Lords of the Fallen è protagonista di un nuovo trailer, della durata di ben otto minuti, che offre una panoramica sulle caratteristiche, i contenuti e le peculiarità del soulslike sviluppato da Hexworks sotto l'egida di CI Games.

Entrato in fase gold ad agosto, Lords of the Fallen ci proietterà all'interno di un'affascinante ambientazione dark fantasy, mettendoci al comando di un guerriero determinato ad affrontare le inarrestabili orde del dio demone Adyr.

Mosso dal potente Unreal Engine 5, il titolo di Hexworks farà il proprio debutto il prossimo 13 ottobre in esclusiva sulle piattaforme di attuale generazione, dunque PC, PS5 e Xbox Series X|S.