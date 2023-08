Lo studio di sviluppo Hexworks ha annunciato che Lords of the Fallen è entrato in fase Gold . Quindi ce la farà a uscire puntuale per il 13 ottobre 2023. La notizia è arrivata dall'accounto X ufficiale della compagnia, dove è stato riportato anche che presto gli sviluppatori terranno uno streaming per rispondere alle domande della comunità.

Lords of the Fallen è un titolo promettente

Lords of the Fallen è un gioco di ruolo d'azione di tipo soulslike in sviluppo per PS5 e Xbox Series X/S. La rinascita del dio demone Adyr è fonte di grosse preoccupazioni per l'intero mondo e i Dark Crusader devono mettersi in moto per provare a fermarlo. Ce la faranno? O rimarranno schiacciati dalla potenza dei mostri che lo difendono?

Il giocatore dovrà quindi viaggiare per un vasto mondo, padroneggiare il sistema di combattimento e affrontare pericoli di ogni sorta, compresi alcuni boss colossali, per riuscire a fermare il pericolo in arrivo.

Da notare che Lords of the Fallen sarà giocabile anche in modalità cooperativa online, per la gioia di quelli che amano condividere la sofferenza. Il gioco permetterà di personalizzare completamente il proprio personaggio, scegliendo una tra nove classi iniziali. Staremo a vedere se varrà la pena di attenderlo.