Armored Core 6, il boss del tutorial è così difficile che sta bloccando alcuni giocatori

Molti giocatori stanno avendo grosse difficoltà a superare il boss del tutorial di Armored Core 6: Fires of Rubicon, quello che conclude la missione introduttiva. Molti sono rimasti addirittura bloccati tentando di avere la meglio.

Attenzione perché da qui in poi daremo delle piccole anticipazioni sui contenuti di Armored Core 6: Fires of Rubicon (per inciso il nome del boss). Se non volete averne, non leggete oltre.