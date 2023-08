Phil Spencer: a cosa sta giocando? Vampire Survivors in co-op, ma anche Remnant 2

A cosa sta giocando in questo periodo Phil Spencer? Intervistato da Xbox On sullo showfloor della Gamescom 2023, il CEO di Microsoft Gaming ha ammesso fra le risate di essere ancora parecchio coinvolto da Vampire Survivors in co-op, ma anche da Remnant 2 e non solo.

Come sappiamo, Spencer ha passato quasi 200 ore in due settimane su Vampire Survivors, e pur avendo sbloccato tutti gli achievement del gioco ha deciso di riprenderlo dopo l'introduzione della modalità cooperativa, che sta affrontando insieme a sua moglie.

Non essendo lei una videogiocatrice accanita, si tratta chiaramente di un bel risvolto per passare del tempo insieme in maniera diversa. Tuttavia Phil si sta dedicando anche ad altro, come detto, a cominciare da Remnant 2, che ha definito un gran bel gioco, specie insieme agli amici.