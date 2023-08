Forza Motorsport, due trailer presentano il Mugello e Silverstone

Durante la Gamescom 2023 Forza Motorsport è stato mostrato da Microsoft e Turn 10 con due nuovi trailer, dedicati ad altrettanti circuiti che troveremo all'interno del gioco il prossimo 10 ottobre: il Mugello e Silverstone.

Si tratta in entrambi i casi di tracciati leggendari per gli appassionati di motorsport, riprodotti nel gioco di guida per Xbox Series X|S e PC in maniera estremamente fedele e dettagliata, come da tradizione per il franchise.

I piani di Microsoft per Forza Motorsport sono quelli di aggiornarlo e supportarlo per anni: come diciamo fin dall'annuncio, stiamo assistendo alla nascita di una vera e propria piattaforma, che verrà arricchita e migliorata nel corso del tempo.