Forza Motorsport, con poche novità ma tante buone notizie in anteprima

Inoltre, durante l'evento molto tempo è stato speso per raccontare cose basilari, a partire dallo spiegare cosa fosse un dev-kit e di come il gioco mostrato fosse identico a quello che poi troveremo in vendita. Mancava anche l'HDR allo schermo, se ne sono scusati, e comunque non è stato un gran problema: non serviva questa presentazione per scoprire che il nuovo Forza Motorsport sarà bellissimo da vedere. E lo è davvero: ha dei riflessi fuori scala ma in generale tutto il nuovo sistema di illuminazione ha fatto un grosso passo in avanti rispetto al prodotto precedente.

La presentazione in anteprima di Forza Motorsport rappresenta alla perfezione quel che è mancato a Microsoft durante la Summer Gammer Fest: il dietro le quinte. Dopo uno show sopraffino e un talk con tutte le figure chiave dietro Xbox, ci aspettavamo giochi da provare e tanti sviluppatori da intervistare. Invece tranne il contatto con Forza Motorsport, non c'è stato molto altro.

È tutta carriera

Forza Motorsport: dettagli, riflessi e frame rate per la grafica, ma il rombo dei motori non è da meno

Turn 10 si è presa il suo tempo e ha ripensato il gioco in profondità, indirizzandolo a quanto pare verso un approccio più sim che arcade. Un cambio che parte dalla fisica, e coinvolge anche la struttura della carriera che arriva a comprende effettivamente tutto ciò che Forza Motorsport ha da offrire. Se stai gareggiando da qualche parte, stai anche avanzando nella carriera o quantomeno, meccanica già vista in Forza Horizon, contribuendo a far salire di livello la tua auto.

Se non saranno gli editor di gare che ci permetteranno di cambiare ogni variabile per creare la competizione dei nostri sogni, saranno questi eventi a tema che si alterneranno ciclicamente lungo tutto il ciclo vitale del gioco. Campionati di Halloween, time attack natalizi, monomarca dedicati all'ultimo bolide inserito, tornei regionali e internazionali: ogni volta che accederemo al gioco troveremo nuove cose da fare. Speriamo che ci sia spazio anche per delle competizioni offline di un certo livello, strutturate bene, che poi è sempre quello che solitamente manca o c'è di meno in favore della divertente la limitante gara singola.

La manovrabilità rimarrà un mistero fino a quando non potremo finalmente giocarci di persona. Un aspetto che ci ha incuriosito sono gli otto punti di contatto tra penumatico e strada presi in considerazione dalla simulazione, al contrario dei due nel Forza precedente, che dovrebbero garantire un modello di guida ancora più similare alla controparte reale. Quando ce n'è stata data l'opportunità, la nostra domanda girata direttamente a Mr.Forza Dan Greenawalt è stata questa: "a volte meno è meglio, va benissimo che giochi più arcade come Forza Horizon ci riempiano di macchine, ma non sarebbe meglio che un'esperienza più votata alla simulazione sia più parco invitando ad approfondire le auto che già si hanno in garage? Più semplicemente, anche in questo Forza Motorsport, dopo due ore di gioco, avremo già una dozzina di vetture diverse?".

La risposta è stata approfondita e diretta: "anche qui sbloccherete nuove vetture, ma con una frequenza che potremo definire piuttosto lenta. La volontà è quella di darvi il giusto tempo per apprezzare ogni vettura". Speriamo sia vero, anche se una bella carriera dove devi sudarti ogni vettura e a una certa età devi ritirarti per vecchiaia, guadagnando un punteggio finale in base ai risultati ottenuti sarebbe troppo bello. Peccato che nessuno ha le marmitte quadrate per farlo.