Forza Motorsport potrebbe non avere un seguito, secondo Turn 10

Nel corso della recente presentazione di Forza Motorsport, dopo l'Xbox Games Showcase, il GM della serie presso Turn 10, Dan Greenawalt, ha fatto capire che il gioco potrebbe non avere un seguito, essendo stato pensato come un titolo destinato a durare a lungo.

"Praticamente, non stiamo pianificando alcun seguito distinto da questo", ha riferito Greenawalt. Non è un concetto astruso, anzi è alquanto diffuso al momento ed è praticamente lo stesso che era stato riferito anche da 343 Industries all'epoca di Halo Infinite.

La questione riguarda il passaggio del gioco dal concetto tradizionale al live service, con il prodotto che continua a progredire nel tempo senza step evolutivi netti tra un capitolo e l'altro. Certo, se si prende la frase alla lettera potrebbe semplicemente indicare che "al momento" gli sviluppatori non stanno pensando già a un seguito, ma il modo in cui è inserita nel discorso fa pensare ad altro.

Greenawalt ha infatti riferito che il team non sta pensa a un seguito diretto mentre spiegava la meccanica di aggiornamento costante del gioco, cosa che fa pensare al passaggio dall'idea tradizionale del capitolo della serie a quella del "gioco-piattaforma" che abbiamo visto anche in altri casi.

D'altra parte, è una soluzione che ha riscosso un certo successo anche con Sea of Thieves, magari proponendo aggiunge sostanziose in un periodo di tempo lungo e acquistabili separatamente. In ogni caso, prendiamo le parole del GM di Forza Motorsport solo come una possibile indicazione sul modo in cui Turn 10 ha intenzione di trattare il nuovo gioco di guida, in attesa del suo arrivo fissato per il 10 ottobre 2023.

Nel frattempo, dopo il trailer all'Xbox Games Showcase, abbiamo visto successivamente anche un video dedicato alla nuova modalità Carriera.