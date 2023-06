Forza Motorsport: un video gameplay presenta la nuova modalità Carriera

Turn 10 ha pubblicato un nuovo video gameplay per Forza Motorsport, incentrato in questo caso sulla nuova modalità Carriera presente nel capitolo in arrivo su PC e Xbox Series X|S, che presenta varie novità rispetto alle corrispondenti opzioni di gioco nei capitoli precedenti.

In maniera simile alla tradizione, la Carriera si svolge su varie competizioni, incentrate anche su vetture e tematiche particolari, in modo da farci sperimentare un gran numero di veicoli differenti.

La Builder's Cup è costruita per fornire un'introduzione progressiva ai contenuti di Forza Motorsport, ma anche per apprendere il tuning e le modifiche effettuabili ai propri veicoli, in modo da comprendere meglio i diversi aspetti tecnici della simulazione di guida.

Anche in questo caso, prima delle varie competizioni sono presenti dei video introduttivi che illustrano le tematiche centrali e le categorie su cui sono incentrate le gare, mentre al di là della corsa stessa sarà possibile prendere parte a prove libere e qualifiche, che diventano fondamentali anche per stabilire il migliore assetto dell'auto.

La partecipazione alle gare consente di ottenere punti esperienza, all'interno di una progressione costante attraverso le varie modalità di gioco. Come abbiamo visto, peraltro, questa progressione è legata a una connessione a internet costante, necessaria per tenere traccia in maniera univoca dei progressi effettuati da ogni giocatore.

Una nuova opzione è rappresentata da Challenge the Grid, che consente di scegliere la propria posizione in griglia, con conseguenze differenti in termini di ricompense che si possono ottenere in base ai risultati a fine gara.

Tra le novità c'è una forte evoluzione impartita all'intelligenza artificiale, incentrata sull'implementazione del Machine Learning e che dovrebbe ora proporre un comportamento molto più avanzato, così come anche alla gestione della fisica, che risulta fondamentale per il modello di guida. Alle variazioni in pista contribuisce anche il meteo dinamico e un sistema tutto nuovo di gestione dei pneumatici e delle sospensioni.

Con il recente trailer di presentazione andato in scena all'Xbox Games Showcase 2023, è stata confermata la data d'uscita fissata per il 10 ottobre 2023 su PC e Xbox Series X|S, disponibile al day one su Xbox Game Pass.