Starfield avrà DLC ed espansioni di varie dimensioni dopo il lancio, dice Bethesda

Sembra che Bethesda abbia in programma un supporto esteso e prolungato per Starfield dopo il lancio, con DLC ed espansioni di varie dimensioni che potrebbero arrivare dopo l'uscita e in un periodo di tempo piuttosto esteso.

Questo, almeno, è quanto riferito dal director Todd Howard in una recente intervista pubblicata da IGN, dove ha confermato che Bethesda ha intenzione di aggiungere "molti contenuti" a Starfield dopo la sua uscita sul mercato.

Abbiamo visto il deep dive con tutti i segreti sul colossale RPG in questione, che si presenta già decisamente ricco, ma evidentemente ci sono anche altre aggiunte già previste. Un primo DLC è stato svelato con l'annuncio delle edizioni speciali, ma sembra trattarsi solo dell'inizio.

"Faremo un sacco di contenuti aggiuntivi per Starfield", ha spiegato Howard nell'intervista, "Ci piace farli, ai nostri fan piacciono. Abbiamo già annunciato il primo e faremo un pacchetto dedicato alle espansioni della storia che sono in arrivo", ha riferito il responsabile del progetto Starfield.

"Abbiamo in programma di creare cose di dimensioni diverse e abbiamo fatto cose del genere anche per i nostri giochi precedenti", ha riferito, "nonostante le grandi dimensioni del gioco, ci sono ancora cose che vogliamo aggiungere, caratteristiche da applicare in futuro, storie e cose di questo genere. Dunque pensiamo che questo possa essere un gioco che può andare avanti per molto tempo".

Starfield è in arrivo il 6 settembre 2023 su PC e Xbox Series X|S, disponibile al day one direttamente nel catalogo di Xbox Game Pass.