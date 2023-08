Forza Motorsport: i piani di Microsoft sono di aggiornarlo e supportarlo per anni

Microsoft vuole aggiornare e supportare Forza Motorsport per anni. Di fatto intende il gioco come una piattaforma live service, stando a quanto dichiarato da Phil Spencer, il capo della divisione gaming della compagnia, in un'intervista concessa a IGN.com, in cui si è ovviamente parlato di tutti i giochi Xbox in uscita nei prossimi mesi.

Le parole di Spencer

Forza Motorsport sembra essere tecnicamente superbo

Il giornalista di IGN ha chiesto a Spencer di parlare di Forza Motorsport, chiedendogli come è stato pensato il gioco. Ne è emersa la volontà di Microsoft di supportarlo per anni con aggiornamenti e contenuti, tanto da poter parlare di una vera e propria piattaforma live service.

Spencer: "Sì. Piattaforma di servizio, ho esitato un po' perché penso che ci sia molta complessità in ciò che questo significa. Credo che ciò che vediamo con Forza sia l'evoluzione dell'esperienza e della tecnologia, così come delle piste e delle auto. E sappiamo che quando le persone investono nel gioco, vogliono essere sicure che continueremo a supportarlo. E in qualche modo, quando si aggiunge un numero alla fine della serie, è come se si dicesse: 'Okay, adesso devi passare a Forza più uno'. È come se volessimo che questo fosse un luogo in cui le persone sentano di poter investire il loro tempo, la loro esperienza e sappiano che continueremo a investire in Forza Motorsport per gli anni a venire."

Vedremo come tutto questo si tradurrà in termini di monetizzazione. Fortunatamente non manca molto per scoprirlo, visto che il lancio di Forza Motorsport è previsto per il 10 ottobre 2023 su PC e Xbox Series X/S. Naturalmente il gioco di Turn 10 sarà disponibile al lancio anche su Game Pass.