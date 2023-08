Future Games Show at Gamescom 2023, tutti i giochi mostrati durante lo show

In diretta dalla Gamescom di Colonia, il colosso dell'editoria anglosassone Future ha portato il suo show, ormai un evento fisso di queste estati dei videogiochi senza l'E3. A presentare ilFuture Games Show at Gamescom 2023 sono Erika Ishii , la doppiatrice di Valkyrie di Apex Legends, e Troy Baker , voce, attore, presentatore, oltre che uno dei volti più celebri dell'intera industria, grazie alle sue interpretazioni, come quella di Joel di The Last of Us.

La conferenza di Colonia

I presentatori del Future Games Show at Gamescom 2023

Ad aprire le danze non poteva che essere una World Premiere. Si tratta di uno sparatutto in prima persona con elementi sovrannaturali, molto ricco d'azione e stile: Stop Dead arriverà il 5 ottobre 2023 su PC e console. La demo è disponibile ora su Steam.

Arriva un filmato in pre-alpha di Outrage, un brawler battle royale per 32 giocatori in arrivo su Steam.

Il prossimo gioco si ispira a Deus Ex, GTA, ma anche a Stardew Valley: Streets of Rogue 2. Si tratta di un roguelike dalla grafica colorata e fumettosa in arrivo nel 2024.

Soulslinger è una produzione molto affascinante, dalla grafica oscura e ispirata.

Si passa velocemente a Eternights, un action in 3D dalla grafica anime in arrivo a settembre.

Si cambia completamente atmosfera con un gioco dall'atmosfera davvero oscura, un action in 2D, con un sistema di combattimento brutale e alcuni elementi da soulslike: Blasphemous 2, disponibile da domani.

Parcel Corps è un gioco in 3D nel quale si controlla un fattorino su di una bicicletta che esplora una città alla ricerca dei suoi clienti.

Il nuovo trailer presenta un thriller psicologico, ricco di atmosfera: The Gap. Si passa da ambienti reali, camere di ragazzi, laboratori, esperimenti e tutti quegli elementi in grado di creare ansia nei giocatori. The Gap arriverà su PC e console a ottobre.

Adesso è il turno di Robocop: Rogue City, il gioco dedicato al celebre poliziotto robotico degli anni '90. Si tratta di una produzione con evidenti limiti di budget, che punta a portare un po' di azione ignorante su PC e console.

Robocop: Rogue City

Si cambia completamente atmosfera con Gangs of Sherwood. Si tratta di un gioco ambientato nell'universo di Robin Hood, ma rivisitato sotto una chiave molto tamarra e sopra le righe. Si tratta di un multiplayer cooperativo piuttosto sopra le righe in arrivo il 19 ottobre.

Startracker è invece il simulatore di camionista spaziale. Si sale su di una nave, si imposta una rotta e si imposta la destinazione. Ovviamente bisognerà personalizzare il mezzo, oltre che seguire un minimo di trama. Arriverà nel 2024.

Si passa ad un gioco in stile Minecraft, Castle Craft, nel quale bisogna costruire castelli, coltivare cambi e combattere per difendere il proprio re. A differenza di Minecraft il combattimento sembra più approfondito.

Il nuovo trailer parte con musiche di atmosfera, ambienti oscuri, tecnologia corrotta. Tutto questo fa da ambientazione a uno sparattutto iperdinamico, ne quale bisogna saltare sui muri, trovare nuove armi e sconfiggere orde di nemici. Sprawl è disponibile ora.

Si passa a una World premiere, Tavern Keeper. Si tratta di un'esperienza ambientata in un universo fantasy nel quale scheletri, elfi e mostri convivono all'interno di una taverna colorata e nella quale succedere di tutto. Con un pizzico di umorismo.

Il prossimo gioco ha come protagonisti gli Axolotl, dei tenerissimi animali che in questo caso sono protagonisti di un action in 2D che ricorda da vicino un The Binding of Isaac. Tanta azione da bullet hell e divertimento per questo roguelite. Ak-Xolotl arriverà il 14 settembre.

Twin Sails presenta News Tower, un gestionale nel quale costruire un grattacielo che ospita una redazione di un giornale. Bloomtown: A Different Story è un gioco dall'ambientazione molto particolare, nella quale un gruppo di persone combatte contro dei demoni. Wantless è un'esperienza isometrica a turni ambientata in un universo cyberpunk.

Il trailer successivo mostra un action 3D molto colorato nel quale bisogna sopravvivere, costruire e esplorare, spesso volando da un'isola all'altra. Aloft arriverà nel 2024.

Si passa a the Last Faith, un action in 2D ricco di stile ispirato a Castlevania. La demo è disponibile da oggi su Steam. Ma arriverà anche su console a novembre.

La successiva è una produzione con uno stile molto differente, quasi da cartone animato francese. Si tratta di un gioco a metà tra un editor e un action in 2D, con elementi action, azione: It's a Wrap, disponibile ora su PC.

Underlab

I creatori di Project Winter hanno creato un twin stick shooter con grande atmosfera, nel quale bisogna sopravvivere a in un laboratorio sottomarino. Si tratta di Underlab.

Si passa a un action dall'atmosfera eccellente, in VR, nel quale si spara, si combatte all'arma bianca e si usano magie. In Hellsweeper si giocherà anche in cooperativa.

The Pirate Queen è un'avventura dallo stile molto ricercato, in VR, nel quale si comanda la comandante di una nave pirata cinese. Alla produzione partecipa anche Lucy Liu, come voce della protagonista.

Anche quello successivo è un gioco in VR dai grandi feedback sia su Steam che sui principali siti del pianeta: Vertigo 2 arriva su PS VR2 il 24 ottobre 2023.

Islanders arriverà su VR a settembre. Si tratta di un builder di isola piuttosto stiloso, da giocare presto in realtà virtuale.

Altra esperienza VR, questa volta ambientata in una fabbrica di giocattoli. Tin Hearts VR arriverà su PC e PS VR a breve.

Si continua lo show con un ritmo forsennato e una qualità dei prodotti altalenante. Davigo è un action multiplayer in arrivo nel 2023.

Si passa a Park Beyond e l'aggiornamento 2.0 che porta il cross play, l'espansione con nuove attrazioni e tanto altro.

Da un editor all'altro, questa volta di castelli, che vanno dal medioevale a rinascimentale. Si possono alzare mura, costruire tetti e scegliere i colori. Tiny Blade.

È il turno di Pacific Drive un action survival molto interessante che si svolge tutto a bordo di una station wagon con elementi sovrannaturali e un'atmosfera davvero riuscita.

È il momento, ancora una volta, di Warhaven, un multiplayer online all'arma bianca davvero spettacolare, ormai presenza fissa di tutti gli show dedicati ai videogiochi da qualche mese a questa parte.

Si resta in ambito medioevale, anche se in questo caso fantasy. Si tratta di un RTS piuttosto spettacolare ambientato nell'universo di Warhammer, con tante missioni e, soprattutto, combattimenti. Oltre che draghi volanti. Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin arriverà tra qualche settimana su Pc e console.

Si passa ad un gioco di sopravvivenza con ambientazione horror nel quale i sopravvissuti devono resistere a fantasmi e mostruosità varie. Abiotic Factor arriverà entro la fine dell'anno.

Tempo di una World Premiere: stiamo parlando di una sorta di Wipeout dalla grafica acida e il ritmo infernale. Questo gioco si chiama Phantom Spark.

Dopo è il turno di Night Loops, un'avventura dall'atmosfera davvero eccellente che andrà e lo stile unico che andrà scoperto quando uscirà.

Si passa ad un gioco con l'atmosfera che sembra presa di peso da uno dei tanti film di Miyazaki. Vallate verdi, mezzi volanti e tanta magia rendono Europa un progetto davvero molto interessante. È disponibile in demo su Steam a partire da adesso.

Wild Country ha come protagonisti dei divertenti procioni. Si tratta di un gioco in 3D con elementi da gioco da tavola, carte, e tanti colori. Arriva su PC e Nintendo Switch.

Ravenswatch mostra quello che sta preparando per le prossime settimane: l'espansione Shores of Storm Island. Per chi non lo conoscesse, ha un gameplay che ricorda Hades, anche se più oscuro e violento.

Si passa a un gioco dalle atmosfere horror, un po' fantascientifiche, che ricorda un po' Alien: Scorn arriverà su PlayStation 5 a ottobre.

Dopo uno spottone dei giochi in arrivo su PC Game Pass, arriva una World Premiere: Symphonia. Si tratta di un action in 2D dalla grafica coloratissima che potrebbe ricordare un po' Super Meat Boy, anche se dallo stile molto particolare.

Altra World Premiere, molto particolare, in grado di unire tantissime cose differenti, essendo una visual novel psichedelica, molto folle, senza nessuna apparente continuità stilistica o logica. Questo interessante esperimento si chiama Dome-King Cabbage.

Si passa ad un puzzle adventure nel quale bisogna costruire delle strutture per andare in qualche modo nello spazio, anche in cooperativa a 4 giocatori, che potranno creare il loro mondo. Astronimo arriverà il 29 settembre.

Nuova World Premiere Hexxen Hunters. Questa volta si tratta di un action coop alla Diablo, con uno stile interessante e potenzialità. Ogni personaggio ha, ovviamente, il suo stile che si combina con quello degli altri. Hexxen Hunters arriverà nel 2024.

Dopo una carrellata di giochi si passa all'early access di Wayfinder, un cooperativo dallo stile molto particolare e il sistema di combattimento piuttosto interessante.

Nacon porta al Future Games Show 2023 un horror dalla grande atmosfera e con del potenziale, Ad Infinitum.

Si passa poi a Helskate, un action su skateboard ambientato in una sorta di inferno molto trendy nel quale grindare, fare trick e combattere a ritmo di musica. Non mancheranno possibilità di personalizzazione e anche un'infarinatura di storia. Il gioco arriverà nel 2024.

Altro horror, questa volta coi dinosauri: Deathground. Bisogna sopravvivere alle bestie primordiali, e poi magari organizzarsi per cacciarle all'interno di ambientazioni oscure e affascinanti.

Ultima World Premiere di questo Future Games Show: si è di fronte all'altare di una chiesa, con un Cristo che scompare con le luci che spariscono. Una volta che la protagonista di Tormented Souls II trova una nuova luce, una mano compare alle sue spalle e il trailer si chiude qui.

Con Tormended Souls II si chiude anche il Future Games Show 2023 di Colonia. Tornando alla domanda iniziale, questa presentazione è riuscita a risollevare le sorti della fiera tedesca? Fatecelo sapere nei commenti, ma non siate cattivi.