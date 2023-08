Parcel Corps, il trailer gameplay dal Future Games Show 2023 della Gamescom

Nel primo vero giorno di Gamescom 2023 è andato in onda il Future Games Show 2023. In questo evento abbiamo avuto modo di vedere un nuovo trailer di Parcel Corps in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S. La data di uscita è fissata per un generico 2024.

Parcel Corps è ambientato in New Island: qui tre compagnie gestiscono dei corrieri in bicicletta che cercano di essere i migliori in città. Dovremo lavorare per una delle compagnie e guidare la nostra bicicletta per essere i migliori, ottenendo influenza e denaro.

Il nemico del gioco è Rich Villainé - un nome, un programma - che è il CEO della compagnia di esplorazione petrolifera Polar Petroleum PLC e vuole mettere fine ai bike-messenger. Tra una consegna di un pacco e la successiva dovremo scoprire cosa sta succedendo dietro le quinte e salvare il mondo. Parcel Corps ci darà accesso a varie mosse per esplorare e affrontare varie minacce.