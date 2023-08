Star Trucker: periodo d'uscita e nuovo trailer al Future Games Show 2023

Nel video vediamo alcune sezioni di gioco vero e proprio, che si presenta come un'esperienza decisamente particolare: si tratta infatti di una sorta di simulazione di camionista dello spazio.

Il gioco era stato annunciato proprio al Future Games Show scorso, dunque è appropriato ritrovarlo in questa situazione.

Star Trucker è tornato a mostrarsi nel corso del Future Games Show 2023, con un nuovo trailer che ha mostrato diverse fasi del gameplay del gioco, oltre ad annunciare un periodo d'uscita , fissato per l'anno 2024, in attesa di maggiori precisazioni.

Simulazione di camionista spaziale

Questo non significa solo di dover fare consegne nello spazio tra un pianeta e l'altro, ma vuol dire proprio guidare un'astronave a forma di camion spaziale.

Come avevamo visto anche nel primo trailer, Star Trucker ci mette alla guida di un veicolo del tutto simile a un camion, ma con la possibilità di viaggiare nello spazio tra pianeti.

Questo comporta una serie di conseguenze, tra il sistema di guida particolare e la gestione generale del veicolo che richiede diverse azioni più o meno programmate al giocatore. Il tutto inserito in una sorta di gestionale sui trasporti, con le complicazioni derivanti dall'ambientazione cosmica.

Star Trucker è previsto arrivare nel 2024 ma non ha ancora una data d'uscita precisa, dunque aspettiamo ulteriori informazioni al riguardo, ma intanto c'è abbastanza materiale da tenerlo in considerazione per le sue particolarità.