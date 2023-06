Star Trucker annunciato al Future Games Show 2023: una simulazione di camionista spaziale

Star Trucker è stato annunciato con un trailer al Future Games Show 2023 e si tratta di un gioco molto particolare, visto che è a tutti gli effetti una simulazione di "camionista spaziale".

Si tratta di personalizzare e gestire un vero e proprio camion spaziale, con aspetti del tutto simili a quelli degli autotrasporti attuali e altri che invece hanno a che fare con i viaggi stellari.

Ci troviamo dunque a mettere insieme le parti migliori e più efficienti per i nostri viaggi spaziali, gestendo la parte meccanica/tecnologica e quella più inerente ai commerci.

Sembra inoltre che dietro ci sia ancora una storia, dunque Star Trucker avrà anche un sostrato narrativo per spiegare la particolare situazione in cui ci troviamo. In base a quanto è visibile nel trailer gameplay, sembra che il gioco sia impostato sulla guida in prima persona e la gestione di vari altri aspetti del nostro veicolo interstellare.

Star Trucker è previsto arrivare nel 2024 su PC, in attesa di informazioni più precise sulla data d'uscita di questa simulazione ibrida davvero molto particolare, sviluppata dal team Monster and Monster.