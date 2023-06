VR Skater: un nuovo gameplay trailer dal Future Games Show

Durante il Future Games Show abbiamo visto nuovamente in azione VR Skater, un gioco a base di skateboarding già disponibile su Steam in early access e in arrivo nel corso del 2023 su PlayStation VR2 e PS5.

Come suggerisce il nome si tratta di un simulatore di skate realizzato ad hoc per la realtà virtuale, che mira a ricreare un'esperienza quanto più realistica possibile. Il gioco è pensato per essere accessibile anche ai neofiti, con tutorial mirati per imparare tutto su flip, grab, grind, slide, manual e tutti gli altri trucchi del mestiere.

VR Skater permette di girovagare ed eseguire trick in sette ambienti urbani differenti e Mega Ramp, con un sistema di progressione basato su punti esperienza ,medaglie e trofei da conquistare. Inoltre sarà possibile personalizzare griptape, i truck, le ruote e il disegno sulla tavola.

"VR Skater è stato progettato esclusivamente per la realtà virtuale, così da creare il gioco di skate più autentico, stimolante e coinvolgente di sempre. Osserva la tavola sotto i tuoi piedi e ascolta il suono tambureggiante delle ruote di gomma che rotolano sulle mattonelle del marciapiede prima di eseguire un ollie perfetto", recita la descrizione.

"Vivi un'esperienza di skate incredibilmente realistica grazie alle meccaniche di input più innovative, che ti permettono di controllare la tavola come hai sempre desiderato. Realizzare con le mani gli stessi movimenti che realizzeresti con i piedi offre una prospettiva e un livello di controllo mai visti prima. In più, eseguire perfettamente anche i trick più basici ti regalerà un senso di soddisfazione che non dimenticherai mai!"