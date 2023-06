Ruffy and the Riverside presentato con un trailer al Future Games Show 2023

Ruffy and the Riverside è stato presentato con un trailer al Future Games Show 2023: si tratta di un action adventure con grafica mista, 2D e 3D, in arrivo prossimamente su PC e Nintendo Switch.

Fra le peculiarità del gioco spicca il potere SWAP del protagonista, che gli consente di copiare e incollare le texture per cambiare il mondo che lo circonda, trasformando il ghiaccio in lava o una cascata in una pianta rampicante. "Con lo SWAP puoi superare qualsiasi ostacolo e risolvere qualsiasi enigma", recita la sinossi del gioco.

"Ti serve una barca? Scambia una pietra con il legno e galleggerà come una zattera. Un muro di pietra ti blocca la strada? Scambialo con il legno e trasformalo in macerie - la via è libera! Vuoi entrare furtivamente nella fattoria al buio? Scambia il sole con la luna e cala la notte! I pesci volanti non ti lasciano in pace? Scambiali con la pietra e fagli schiantare."

"Lo SWAP è semplicemente magico! Non c'è niente di più bello che SCAMBIARE i tuoi desideri nel mondo! Ehi, e soprattutto, lo SWAP è super facile! L'hai usato probabilmente molte volte già - funziona facile come Copia&Incolla. Afferra una texture e lanciala su un oggetto e guarda la magia!"