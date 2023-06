Steamworld Build: nuovo trailer di gameplay dal Future Game Show

In occasione del Future Game Show è stato pubblicato un nuovo trailer di Steamworld Build, il citybuilder della serie SteamWorld. Se volete vedere il gioco in azione, guardate il filmato, che ci ricorda anche l'uscita entro la fine del 2023.

Diventa l'architetto della città mineraria di SteamWorld! Costruisci le case per i tuoi cittadini steambot, nutrili e divertili fino alle radici.

Nel sottosuolo della tua città c'è una miniera abbandonata, che si dice possa custodire un'antica tecnologia, la chiave per sfuggire all'imminente catastrofe. Utilizza le risorse naturali in superficie e gli abbondanti minerali sepolti nella miniera per espandere la tua città. Incoraggia nuovi gruppi residenziali a unirsi alla ricerca per scavare più a fondo, portare alla luce ricchezze incommensurabili e, infine, aiutarli a lasciare il pianeta!

Man mano che la città si espande in tutte le direzioni, nuovi tipi di steamfolk raggiungono l'insediamento e le loro esigenze sono sempre più complesse da soddisfare. Per far sì che tutti siano soddisfatti, dovrai assicurarti che tutti lavorino al meglio.

Compra oggetti che aumentino l'efficienza degli edifici. Fai scorrere le merci su e giù per la miniera accelerando i minatori con stimolanti scosse elettriche. Oppure, puoi barattare le merci alla stazione ferroviaria locale e ottenere ciò che ti serve in questo modo. Tutto dipende da te!

Andando a caccia di ricchezze sempre più in profondità nella miniera, alla fine qualcosa inizierà a darti la caccia. Difendi i tuoi operai da creature inquietanti e impedisci alle pareti di crollare mentre esplori i livelli più profondi della miniera.

Leggiamo le caratteristiche del gioco:

Costruisci una vivace città di SteamWorld nel west

Accontenta i tuoi cittadini e soddisfa le loro esigenze, sempre più numerose e impegnative

Facile da utilizzare e giocabile sia con tastiera e mouse tradizionali che con un controller

Interfaccia e meccaniche facili da usare, progettate per soddisfare sia i giocatori esperti che i neofiti del genere city builder

Gestisci e ottimizza catene di risorse sempre più complesse e difficili da gestire

Esplora ed espandi sia la città che la miniera per produrre risorse utili per la ricerca di antiche tecnologie

Difendi la tua miniera da mostri, pericoli e altri ostacoli che si nascondono nelle profondità della tua città

Esplora cinque mappe piene di segreti ispirate a SteamWorld

Tre livelli di difficoltà ben bilanciati per offrire una sfida a tutti i giocatori