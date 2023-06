Moving Out 2 annunciato al Future Games Show 2023 con un trailer

Al Future Games Show 2023 è stata annunciato Moving Out 2 per PC, Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5. È in arrivo nel 2023.

La descrizione ufficiale recita: "Moving Out 2 è lo stravagante sequel del famosissimo simulatore di traslochi basato sulla fisica. Lavora in solitaria come P.E.T.O., o con un massimo di tre amici, indossa la tua uniforme Smooth Moves e aiuta gli abitanti di Packmore, e non solo, a fare i bagagli e partire! Gli amici che traslocano insieme, si divertono insieme! Che tu preferisca un'azione cooperativa o una sessione multigiocatore cross-play online, considerala firmata, sigillata e consegnata!"

Diteci, cosa ne pensate di questo seguito?