Firewall Ultra: nuovo trailer al Future Games Show 2023 per l'esclusiva PlayStation VR2

Il team First Contact è tornato a mostrare Firewall Ultra, lo sparatutto esclusivo per PlayStation VR2, con un nuovo trailer gameplay in occasione del Future Games Show 2023.

Come abbiamo visto, il gioco è passato ad Unreal Engine 5 per poter sfruttare appieno il potenziale della periferica Sony e offrire un gioco veramente di nuova generazione.

L'evoluzione rispetto al precedente Firewall Zero Hour dovrebbe così essere sostanziale, anche dal punto di vista tecnico, come possiamo vedere anche in questo nuovo video.

Si tratta di un action sparatutto che sfrutta le caratteristiche del nuovo visore come il tracking oculare, che viene utilizzato anche per accedere all'interfaccia, la quale è costruita su questo principio. La ruota di selezione delle armi si attiva e viene utilizzata con lo sguardo, ma tutti i menù del gioco utilizzando questo sistema, oltre ad alcune interazioni ambientali nel gameplay.

Per il resto, il gioco va a 60 fps su PS5 e PlayStation VR2, performance che dovrebbe essere garantita da Unreal Engine 5. Per quanto riguarda gli strumenti nuovi utilizzati con grande profitto da First Contact, il team ha spiegato che l'Environment Query System (EQS) è utilizzato in maniera estesa nella modalità PvE, avendo consentito di gestire una grande varietà di incontri possibili con set-up di scenario molto convincenti.