The Bookwalker: Thief of Tales, data di uscita, trailer e demo dal FGS, arriverà su Xbox Game Pass

Durante il Future Games Show gli sviluppatori di Do My Best hanno annunciato presentato un nuovo trailer dell'avventura narrativa The Bookwalker: Thief of Tales e annunciato la data di uscita: sarà disponibile dal 22 giugno su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One. Inoltre sarà disponibile al lancio anche su PC e Xbox Game Pass.

Le novità non finiscono qui, infatti da ora è disponibile una demo gratuita del gioco su Steam, a questo indirizzo.

In The Bookwalker: Thief of Tales vestiremo i panni di Etienne Quist, un acclamato scrittore che è stato costretto ad appendere la penna al chiodo dopo essere stato dichiarato colpevole di un crimine inenarrabile. Riceverà però una proposta che non potrà rifiutare da un boss criminale: dovrà recuperare dei manufatti leggendari nascosti all'interno di alcuni libri per poter tornare a scrivere.

Questo sarà il pretesto per avventurarci in mondi straordinari, ognuno con le proprie peculiarità, sfide e meccaniche di gioco, da una prigione medievale e una montagna innevata a un'astronave futuristica e molto altro, dunque la varietà non dovrebbe di certo mancare.

Inoltre avvalendoci del potere mistico dell'inchiostro e l'immaginazione del protagonista potremo manipolare gli oggetti all'interno dei libri e sbloccare nuovi percorsi da esplorare.