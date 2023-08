Gangs of Sherwood: un nuovo trailer dal FGS conferma la data di uscita su PS5, Xbox e PC

Durante il Future Games Show di agosto 2023 è stato presentato un nuovo trailer di Gangs of Sherwood, l'action co-op per 1-4 giocatori che si svolge in un mondo immaginario ispirato alla leggenda di Robin Hood. Il filmato conferma e ci ricorda anche la data di uscita, fissata per il 19 ottobre 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Gangs of Sherwood è un action cooperativo dove vestiremo i panni di Robin, Marian, Fate Tuck e Little John, per affrontare le truppe dello Sceriffo di Nottingham, che è entrato in possesso dei poteri della Pietra Filosofale.

Per spuntarla sarà dunque necessario collaborare con gli altri personaggi e combinare i loro stili di combattimento basato sull'uso di armi da fuoco, archi, scudi e altre abilità speciali, e scegliere di volta in volta la strategia più efficiente.

Ovviamente il nostro obiettivo sarà anche rubare ai ricchi per donare ai poveri, accrescendo dunque la nostra reputazione tra la popolazione e ottenere così vari benefici come equipaggiamento migliore. Il gioco promette di offrire anche una trama avvincente e ricca di personaggi misteriosi, alleati fedeli e nemici carismatici.