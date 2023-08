Europa annunciato con un trailer e periodo di uscita, demo disponibile su PC

Tra i nuovi annunci del Future Games Show 2023 c'è stato anche Europa, un action adventure con paesaggi incantevoli, ricchi di fascino e misteri. Sarà disponibile durante il corso del 2024 e se siete interessati potrete provarlo oggi stesso grazie alla demo appena pubblicata su PC via Steam.

Europa è ambientato sull'omonima luna di Giove, dove è stato creato tramite terraformazione un vero e proprio paradiso, che esploreremo nei panni dell'androide Zee, in grado di correre, surfare sulla superficie degli specchi d'acqua e planare grazie a un jetpack, che potremo man mano potenziare.

Europa si pone come un'avventura rilassante con al centro l'esplorazione, in cui dovremo risolvere i misteri tra le rovine di un'utopia decaduta e scoprire la storia dell'ultimo essere umano rimasto in vita.

Se il trailer vi ha incuriosito, potrete provare la demo di Europa scaricandola direttamente dalla pagina dedicata dello store di Steam, a questo indirizzo.