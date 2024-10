Europa, la recensione di un gioco che ha capito cosa vuole dire "in stile Studio Ghibli"

Non è poi così raro che, nel mondo videoludico, spunti un videogioco che viene presentato come " in stile Studio Ghibli ". Spesso però la somiglianza viene vista nell'estetica. Si tratta della parte più semplice da "copiare" ed è sicuramente la meno interessante. Le opere dello Studio Ghibli (ma in realtà si intende di Miyazaki, perché Takahata aveva una mano diversa) sono riconoscibili per i temi trattati e per la dolcezza e delicatezza con i quali sono esposti. In tal senso, sono pochi i giochi che hanno saputo avvicinarsi a tale livello.

Trama e personaggi di Europa

L'avventura è ambientata su Europa, il satellite di Giove. Siamo nel futuro, uno nel quale l'umanità ha lasciato dietro di sé una Terra corrosa dalla guerra e alcuni umani hanno cercato di crearsi un nuovo santuario sulla lontana luna, che è stata terraformata da robot "Giardinieri" che per generazioni hanno lavorato e si sono evoluti per creare l'habitat perfetto.

E ci sono assolutamente riusciti, realizzando un piccolo paradiso naturale, con forme di vita trasportate direttamente dalla Terra, piante, ruscelli e un clima ideale. Il gioco inizia però ancora più nel futuro rispetto a questi eventi e ci mette nei panni di un ragazzino androide di nome Zee, che in solitaria vive in una casa da "Mulino Bianco". Non ci sono umani all'orizzonte, mentre il terreno è cosparso di resti di macchinari che sembrano proprio macchine da guerra. In lontananza è presente una cittadella volante, il nostro obiettivo. Cosa è accaduto? Dove sono tutti? Perché siamo da soli? A guidarci saranno delle pagine di diario di nostro padre, una sorta di Geppetto, la cui tomba è il punto di partenza di un'avventura che dura un massimo di tre ore.

Al di là dei richiami visivi a titoli come Laputa - Castello nel cielo, che a nostro parere è l'opera che più ha ispirato il videogioco, Europa riesce a richiamare lo Studio Ghibli per i temi del racconto. Si parla di natura, rispetto verso di essa, di pace, guerra, di cosa ci rende veramente umani e di come non essere in equilibrio con la Terra possa portare non solo alla sua distruzione, ma anche e soprattutto alla nostra.

Zee può svolazzare con facilità nelle varie ambientazioni di Europa

Il viaggio di Zee riesce ad avvicinarsi più di tanti altri a quella leggerezza delle favole di Miyazaki, che con poche parole dolci e sentimenti semplici - mostrati con pacatezza e non urlati in faccia allo spettatore - riesce a farci emozionare, indipendentemente dall'età. È un racconto che si evolve dal particolare all'universale, una novella raccontata a piccoli frammenti (le pagine del diario suddette, fortunatamente tutte ben in vista e praticamente impossibili da perdere) e narrata con un doppiaggio inglese di altissima qualità (i testi sono in italiano).

Il difetto principale di Europa è la sua mancanza di originalità, visto che appoggiandosi così tanto ai canoni dello Studio Ghibli è più un omaggio che una interpretazione personale, ma questo non ne limita troppo la potenza, anche grazie a una grafica tecnicamente molto semplice ma esteticamente ben riuscita e, soprattutto, una colonna sonora deliziosa che accompagna ogni istante in modo perfetto. Trama, mondo e personaggi di Europa non sono rivoluzionari, ma piaceranno sicuramente ai fan.