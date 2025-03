Europa è "in stile Studio Ghibli", ma non si limita a copiare i film

Europa , il videogioco "in stile Studio Ghibli ", è chiaramente ispirato dalle opere del team giapponese, ma il suo director - Helder Pinto - spiega che lo scopo non era semplicemente copiare lo stile grafico di film come Laputa o La città incantata.

Le parole di Pinto su Europa

Pinto parla dell'influenza dello Studio Ghibli nei riguardi dello stile artistico di Europa, ma chiarisce che, nonostante abbia usato le opere della compagnia nipponica come riferimento, in ultima analisi ha voluto catturare ciò che rende tali film "speciali" senza però copiare completamente lo stile e l'immaginario.

"È molto, molto importante avere una base solida in termini di atmosfere e riferimenti, e ogni volta che, purtroppo, non sapevo che fare con lo stile, mi rifacevo ai film Ghibli e vedevo come approcciavano certe situazioni, anche nelle aree dei dungeon [...], come rendevano la notte", spiega Pinto, prendendo come esempio l'aspetto "freddo e blu" dei film Ghibli quando il sole tramonta.

"È diventato molto, molto importante e prezioso per me avere [quel tipo di] riferimenti su cui lavorare e, di nuovo, non cercare di imitarli, ma scoprire cosa li rende speciali e ricreare quei film ad acquerello in un gioco".

Certamente le somiglianze sono presenti, ma Pinto conferma anche che il videogioco ha altre fonti di ispirazione, come Gris, Abzu e Journey.

Se il gioco vi incuriosisce, vi segnaliamo la nostra recensione di Europa.