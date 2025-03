Assassin's Creed Shadows su PS5 Pro “migliora drasticamente” rispetto a PS5 base, per Digital Foundry

Per i tech enthusiast la differenza chiave è l'aggiunta del Ray Tracing per l'illuminazione globale nella modalità Performance per PS5 Pro in quanto "trasforma totalmente il gioco. Il dettaglio delle ombre è notevolmente migliorato, l'illuminazione diffusa di rimbalzo trasferisce il colore del cielo o delle superfici e l'intero mondo di gioco sembra più fedele alla realta", tanto che "in molte condizioni di luce, la versione PS5 Pro sembra quasi un gioco completamente diverso ".

Per il resto, le differenze sono minime

Stando a Digital Foundry l'aggiunta del ray tracing, tuttavia, impiega tutta la potenza extra della GPU di PS5 Pro. Di conseguenza non ci sono altri miglioramenti significativi. Come su PS5 base, Il framerate raggiunge i 60 fps nella maggior parte dei casi, con cali occasioniali, e scende a 30 fps bloccati nel rifugio. Anche in termini di qualità dell'immagine non sono stati notati cambiamenti, con la risoluzione nativa interna che si aggira sui 1080p e viene upscalata in 4K come su PS5 base. A quanto pare, non è stato usato il PSSR, la tecnologia di upscaling basata sull'IA di Sony, bensì il TAAU.

La modalità qualità e bilanciata, invece, hanno ricevuto su PS5 Pro un incremento più moderato. La novità principale è l'aggiunta dei riflessi RT, ma per Digital Foundry questo non è sufficiente per consigliare queste modalità e rinunciare ai 60 fps della modalità Performance.

Vi ricordiamo che Assassin's Creed Shadows sarà disponibile su PC e console da domani, 20 marzo. Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione.