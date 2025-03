Un fan di Pokémon ha ritrovato una copia di un gioco rimasta all'aperto per sei anni: funziona ancora

La storia del giocatore di Pokémon

L'utente Lzzz4 ha condiviso tramite Reddit la seguente storia: "Stavo pulendo fuori da casa e ho trovato questa, è la mia copia di Pokémon Sole dei tempi delle scuole medie. L'ultima volta che ho salvato è stato il 7 novembre 2018, probabilmente il periodo in cui l'ho persa, quindi questo significa che è stata all'aperto per circa sei anni e ancora funziona".

Sulla base delle fotografie condivise, pare che la copia di Pokémon Sole sia stata recuperata da un terreno sabbioso e a prima vista le condizioni della schedina potrebbero non promettere bene, ma con la seconda fotografia mostra che il gioco funziona ancora e che il salvataggio originale è ancora intatto. Ovviamente dobbiamo prendere per buona tutta la storia: non ci vuole niente a buttare una cartuccia nel vialetto e far finta che l'abbiamo appena raccolta, ma vogliamo sperare che l'utente non si stia inventando tutto solo per raccontare una storia interessante su Reddit.

Se vi incuriosisce saperlo, i Pokémon ancora presenti nella squadra includono Alolah Raichu, Gengar, Decidueye e Lapras.