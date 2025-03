Il director di Leggende Pokémon Z-A è alla prima esperienza in tale ruolo: dice a che punto sono i lavori

Da allora si è occupato della grafica delle mappe 3D per Pokémon Sole e Luna e Let's Go Pikachu ed Eevee, prima di diventare responsabile della progettazione e dell'illuminazione di Pokémon Leggende: Arceus, oltre che direttore della computer grafica. Più recentemente, è stato accreditato come "direttore di sezione" delle immagini 3D in Pokémon Scarlatto e Violetto.

I messaggi del director di Leggende Pokémon Z-A

Le informazioni sul ruolo di Tochigi sono emerse grazie ai Famitsu Dengeki Game Awards 2024. In quell'occasione, Leggende Pokémon Z-A ha vinto il voto del pubblico in qualità di nuovo gioco più atteso del 2025, battendo sia GTA 6 che Death Stranding 2: On the Beach.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

In tale momento, è stata letta una dichiarazione di Tochigi che ringrazia i fan per il loro supporto. Anche tramite Twitter Tochigi ha ringraziato per la vittoria e ha dichiarato che si concentrerà per rendere il prossimo RPG "un buon gioco". Secondo quanto riferito da una traduzione dal giapponese all'inglese, che vedete qui sopra, ha anche dichiarato che Leggende Pokémon Z-A è "nella fase finale di messa a punto".

Sappiamo che il gioco è in arrivo verso la fine del 2025, quindi è credibile che il team abbia tutto il tempo per sistemare il videogioco e fare in modo che sia di qualità, soprattutto in termini prestazionali visti i problemi dei più recenti capitoli.

Ricordiamo anche che Leggende Pokémon: Z-A non è classificato come un gioco "adatto a tutti": i fan teorizzano sul motivo.