realme 14 Pro+: tutto quello che c'è da sapere sulla fotocamera top di gamma

Potrebbe apparire come se realme avesse saltato un anno in Italia, ma in realtà è stato soltanto un numero a mancare all'appello e infatti, con l'arrivo del nuovo realme 14 Pro+, la compagnia cinese è ripartita sostanzialmente dai concetti introdotti l'anno scorso con la serie 12: offrire uno smartphone di fascia media che punta molto su un'estetica ricercata, materiali e assemblaggio di qualità e un comparto fotografico completo. E oggi è proprio di quest'ultimo elemento che vi parleremo, ovvero del comparto fotografico. Sì perché realme ne ha fatto uno dei punti di forza principali del modello di quest'anno, tanto da introdurre anche alcune innovazioni che non si vedono tutti i giorni. Seguiteci che ve le raccontiamo nel dettaglio.

Le fotocamere di realme 14 Pro+ Partiamo dai numeri. realme 14 Pro+ ha tre fotocamere posteriori: un sensore principale, un teleobiettivo zoom 3x, entrambi da 50 MP, e un ultra-grandangolare da 8 MP. La fotocamera frontale è da 32 MP. Tutte le camere hanno autofocus, tranne l'ultra-grandangolare. La fotocamera principale da 50 MP, con sensore Sony IMX896 e stabilizzazione ottica dell'immagine, offre scatti di ottima qualità in condizioni di luce diurna. I risultati sono generalmente più che buoni, con una notevole quantità di dettaglio, una gamma dinamica convincente e un contrasto spinto il giusto. Ma è in notturna che questo smartphone dà il meglio di sé. La modalità notte lavora in modo eccellente, riducendo il rumore e catturando molta luce. Si può attivare sia in automatico, dal classico menù foto, oppure con una scheda dedicata. Sulla cover posteriore di realme 14 Pro+ campeggia un grosso oblò contente il modulo fotografico e i tre flash Il teleobiettivo zoom 3x da 50 MP è poi un vero e proprio gioiello, raramente presente in questa fascia di prezzo. Permette di ottenere ingrandimenti ottici di qualità e di spingersi fino a uno zoom digitale da 120x, anche se oltre un certo livello la qualità dell'immagine ne risente. L'ultra-grandangolare da 8 MP, pur non essendo la protagonista, si comporta bene, offrendo un ampio angolo di visione e colori coerenti con le altre fotocamere. La fotocamera frontale da 32 MP garantisce infine selfie di buona qualità, con tanto di autofocus e tracking degli occhi. La fotocamera di realme 14 Pro+ in azione Ma uno degli elementi più particolari dello smartphone è il suo triplo flash, chiamato MagicGlow. Si tratta di un sistema di illuminazione a tre LED che promette risultati sorprendenti. Con la modalità "Luce di Riempimento", è infatti possibile regolare l'intensità e la temperatura del colore del flash, ottenendo un effetto più naturale e meno artificiale. I video infine, arrivano a 4K a 30 FPS con la fotocamera principale e il teleobiettivo. Se volete i 60 FPS, dovrete scendere a una risoluzione inferiore. L'ultra-grandangolare e la fotocamera frontale si fermano a 1080p a 30 FPS. La stabilizzazione elettronica è disponibile su tutte le fotocamere e svolge egregiamente il suo lavoro, garantendo video fluidi e stabili.