Momo Ayase nel cosplay di izanamitan da DanDaDan è bellissimo da vedere, in tutti gli scatti fotografici

Tra i tanti anime che nell'ultima stagione hanno colpito gli appassionati vi è certamente DanDaDan, la storia che fonde azione, creature soprannaturali e aliene, e amicizia piace a molti e il merito è anche dei suoi protagonisti. Anche il mondo del cosplay non ha potuto ignorare il fascino dei personaggi. Ad esempio, ora possiamo vedere il cosplay di Momo Ayase realizzato da izanamitan.

Momo è una giovane ragazza in età dal liceo che crede agli spettri ma non agli alieni. Fa amicizia con Okarun, il quale al contrario crede agli alieni ma non agli spettri. Purtroppo hanno entrambi parzialmente ragione: esistono sia gli alieni che gli spettri e la coppia dovrà affrontarli in modo regolare. Per fortuna i due sbloccano dei poteri magici per affrontare i nemici. Momo, nello specifico, impara a usare poteri psichici, compresa una sorta di telecinesi.