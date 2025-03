Monster Hunter Wilds, le migliori mod disponibili su PC

Monster Hunter Wilds è approdato nei negozi da neanche tre settimane, ma facendo un giro su NexusMods già si trovano tantissime mod per la versione PC. Merito sicuramente del grande successo commerciale che sta riscuotendo il gioco e dell'enorme community di cacciatori appassionati, ma anche del fatto che ormai i modder ormai conoscono a menadito il RE Engine, dato che il motore grafico proprietario di Capcom è stato impiegato in molti altri titoli, tra cui Rise, Dragon's Dogma 2 e la serie Resident Evil. Tra modifiche mirate a mettere una pezza alla scarsa ottimizzazione della versione Windows a quelle pensate appositamente per soddisfare i "fashion hunter", c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Noi abbiamo selezionato alcune delle più interessanti, scremando ovviamente tutte quelle considerabili alla stregua di cheat per rendere triviali combattimenti e meccaniche di gioco legate alla raccolta di materiali e risorse. Precisiamo subito che parliamo di modifiche non ufficiali: installatele a vostro rischio e pericolo e assicuratevi di leggere attentamente le istruzioni realizzate dagli autori per non incappare in possibili problemi.

Mod di utilità generale e per migliorare le performance Come accennato in apertura, il proliferare di così tante mod per Monster Hunter Wilds è merito anche dall'esperienza fatta dai modder negli anni con il RE Engine. A questo proposito, la prima applicazione da scaricare assolutamente è REFramework, la piattaforma di modding e scripting progettata da praydog per tutti i titoli che sfruttano questo motore grafico. È alla base di moltissime altre mod create dagli utenti (incluse quelle segnalate in questo articolo), tanto che è già vicina al milione di download su NexusMods. Non solo, apporta anche delle migliorie alle prestazioni e correzioni varie, dunque vi suggeriamo di scaricarla a prescindere, anche se non siete interessati a installare altre modifiche. Infatti, nel caso specifico di Monster Hunter Wilds il REFramework risolve dei problemi di compatibilità con il Frame Generation del DLSS, nonché crash di sistema e i cali di performance causati dalla protezione anti-tamper del gioco, migliorando sensibilmente il frametime e riducendo di conseguenza i micro-stutter. Il grafico del frametime di Monster Hunter Wilds senza e con REFramework installato Chiaramente non è la panacea a tutti mali, ma è sicuramente un buon inizio in attesa di patch correttive ufficiali da parte di Capcom. A questo proposito, nel catalogo di NexusMods troviamo molte altre modifiche realizzate dalla community con l'intento di migliorare le performance di Wilds agendo su alcuni parametri del file di configurazione presente nella cartella dove è installato il gioco. I risultati possono variare in base alla vostra configurazione e l'impatto delle performance potrebbe essere più o meno importante, ma c'è anche il rischio di incappare in qualche problema o ritrovarsi con una qualità visiva degradata. Insomma, vale sicuramente la pena provarle se avete grossi problemi di performance con la vostra configurazione, ma stando bene attenti a cosa state installando e facendo una copia di backup del vostro file config.ini per ogni evenienza. Se volete fare un tentativo, potete iniziare con le mod realizzate da velasquez3589 e Vanillacoffee, che al momento risultano tra le più popolari.

Rifare il look alle Terre Proibite La palette cromatica di Monster Hunter Wilds è considerata da molti un po' troppo spenta. Un difetto tra l'altro esacerbato dal sistema di meteo dinamico introdotto in questo capitolo della serie. Ad esempio, le Piane Ventose e la Foresta Cremisi sono un tripudio di colori quando arriva la stagione dell'"Abbondanza", ma durante le frequenti tempeste di sabbia e temporali le ambientazioni appaiono smorte e scolorite. Fortunatamente anche in questo caso le mod possono correggere il parzialmente il tiro. Un esempio è "Wilds Rehydrated", una mod di ReShade realizzata da Ispectre23 che mira a correggere la palette cromatica, ma senza stravolgere il look originale del gioco, modificando il bilanciamento dei colori e del contrasto, il tutto senza intaccare le performance e proponendo più di un preset in base ai vostri gusti. Trovate un esempio nell'immagine qui sotto. Un esempio di Monster Hunter Wilds con attiva la mod Rehydrated Rimanendo in tema di ReShade, molto valida è anche la versione di RenoDX (acronimo di "Renovation Engine for DirectX Games") per Wilds realizzata da RitsuCecil. Mira a migliorare la qualità della resa dei colori del gioco agendo in particolare sui neri e il limitato dynamic range sia in HDR che in SDR. Oltre a un preset standard che rappresenta un'ottima base di partenza, è possibile agire manualmente su ogni singolo parametro tramite degli slider, dalla luminosità del gioco e dell'interfaccia, passando a contrasto e saturazione, fino ad arrivare alla possibilità di aggiungere o rimuovere l'effetto grana cinematografica.

Qualche extra per velocizzare il loop di gioco e aumentare la sfida Non mancano anche diverse opzioni per migliorare l'esperienza di gioco e, soprattutto, rendere più piacevole il farming. Tra queste una delle più gettonate è "Monster Weakness Icon Indicator for Wilds (Hi-Res)" di celuloid, una mod tanto semplice quanto utile. Fondamentalmente aggiunge alle icone dei mostri presenti nella schermate di accettazione delle missioni e della mappa un simbolo che indica la debolezza elementale principale, compensando la scarsa memoria del giocatore ed evitandogli la scocciatura di andarsi a cercare questa informazione nelle note di caccia. Un esempio della mod con le icone delle debolezze elementali di celuloid Sempre nell'ottica di eliminare i tempi morti tra una caccia e l'altra, potrebbe interessarvi la mod "Auto-Skip Repetitive Cutscenes" di NuclearB, che elimina dall'equazione i filmati ripetuti fino alla nausea per la creazione di equipaggiamento, la preparazione di pasti ecc., risparmiando così al giocatore di premere compulsivamente il tasto per saltare queste scene. Ancora più utile, la "Auto Restock" di lingsamuel, che rifornisce la borsa del giocatore con il set oggetti salvato in precedenza ogni volta che accetta una missione, risparmiando la fatica di tornare in tenda e farlo manualmente o, peggio ancora, di accorgersi di essere rimasti a corto di pozioni mentre si affronta un mostro temprato brutto e cattivo. A differenza di altre mod simili, non offre un reale vantaggio durante i combattimenti, ad esempio rendendo infiniti gli oggetti o permettendo di rifornirsi anche nel mezzo della caccia semplicemente interagendo con la borsa del Seikret. Se invece siete tra coloro che stanno trovando Monster Hunter Wilds fin troppo facile anche nell'endgame, potete provare ad alzare artificialmente il livello di sfida tramite la "Hard(er) Mode - Increased Difficulty" di Furiante. Questa modifica si limita ad aumentare la salute e i danni dei mostri, ma senza esagerare, rendendo più avvincenti i combattimenti ed evitando quelle situazioni in cui un giocatore particolarmente abile riesce a tenere a terra il mostro per tutta la caccia. Tenete presente che potete giocare con questa mod installa in multiplayer, ma si attiva solo se siete voi a pubblicare la missione. Ovviamente, sarebbe bene non usarla quando giocate con dei completi estranei.