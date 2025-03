LG OLED evo 55" Serie G4S 2024 in offerta su Amazon: Smart TV 4K con processore α11 e Brightness Booster Max

Il TV LG OLED evo 55" Serie G4S 2024 è ora in offerta su Amazon a 1.598,99€, rispetto al prezzo consigliato di 2.399,00€, con un risparmio di 800,01€ (33%). Un'opportunità imperdibile per chi cerca un TV OLED di fascia alta con immagini nitide e luminose. Puoi trovarlo cliccando su questo link o sul bottone qui sotto. Questo modello è venduto e spedito da Amazon, con reso gratuito entro 30 giorni. Inoltre, è disponibile la configurazione del TV e il ritiro del vecchio dispositivo, rendendo l'acquisto ancora più conveniente.

Qualità d’immagine senza compromessi con il processore α11

Il processore α11 di LG è stato progettato appositamente per gli OLED, migliorando nitidezza, colori e dettagli grazie all'Intelligenza Artificiale. La tecnologia Brightness Booster Max garantisce immagini fino al 30% più luminose rispetto ai precedenti OLED LG, offrendo contrasti profondi e colori brillanti.

Il processore del TV

Per gli amanti del gaming, il LG OLED evo G4S supporta 4K a 144Hz, VRR, G-Sync e FreeSync, con input lag ridotto, per un'esperienza fluida e senza ritardi. Per il cinema in casa, il supporto Dolby Vision e Dolby Atmos garantisce immagini dettagliate e audio immersivo.