Il gioco in stile Studio Ghibli Europa spezza la critica su Metacritic: dalla perfezione all'insufficienza

Europa, il gioco di piattaforme rilassante da poco pubblicato su PC e Nintendo Switch, è stato ovviamente recensito in giro per il mondo e, ora che un numero discreto di voti è arrivato su Metacritic, possiamo vedere qual è l'opinione media della stampa mondiale. In breve, ci sono enormi differenze nei giudizi. Ecco un elenco dei voti disponibili:

Multiplayer.it - 80 / 100

Try Hard Guides - 100 / 100

God is a Geek - 90 / 100

Noisy Pixel - 90 / 100

Eurogamer.net - 80 / 100

Checkpoint Gaming - 80 / 100

Destructoid - 80 / 100

Shacknews - 70 / 100

GAMINGbible - 70 / 100

Gamer.no - 70 / 100

PC Gamer.com - 65 / 100

Gameliner - 50 / 100

La media su Metacritic al momento è 77 / 100. Simile a quella degli utenti, che è per ora è un 7,6 / 10, con dieci voti positivi, due medi e due negativi, che confermano come l'opera abbia diviso gli appassionati.