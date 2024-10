PlayStation Plus Extra e Premium, scopriamo i giochi PS4 e PS5 di ottobre

Il catalogo di PlayStation Plus per gli abbonati di livello Extra e Premium vede a ottobre il debutto di nuovi, entusiasmanti giochi per PS4 e PS5: ecco tutti i titoli disponibili.

Sono arrivati i giochi PS4 e PS5 di ottobre per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium: una nuova mandata di titoli che va ad arricchire il catalogo della piattaforma digitale Sony con esperienze molto diverse fra loro, che offrono azione spettacolare, meccaniche simulative, atmosfere horror, psichedelia e finanche sport. Il piatto forte del mese è rappresentato da Dead Island 2, il tanto atteso sequel della saga a base di zombie creata originariamente da Techland, ma i nomi in ballo sono tanti: da Two Point Campus a The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, da Gris a Return to Monkey Island, da Ghostbusters: Spirits Unleashed a Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, e altri ancora.

Dead Island 2 Sullo sfondo di Hell-A, un luogo da incubo nonché ciò che resta della città un tempo conosciuta come Los Angeles, Dead Island 2 ci catapulta nuovamente nell'esperienza post-apocalittica a base di zombie creata in origine da Techland e affidata per questo atteso sequel a Dambuster Studios, che ha saputo nuovamente esprimere le grandi potenzialità della saga. Da soli o in cooperativa per un massimo di tre partecipanti, al comando di un sopravvissuto immune al contagio che potremo scegliere da una rosa di sei diversi personaggi, ci troveremo ad affrontare la minaccia dei non-morti brandendo le armi più disparate, spesso costruite con i materiali raccattati in giro, e mettendo a segno colpi devastanti, ben valorizzati da un gameplay che si focalizza quasi esclusivamente sui combattimenti. In tal senso, oltre a un ampio arsenale personalizzabile, gli sviluppatori hanno introdotto l'elemento delle carte abilità: ognuna di esse dona al nostro cacciatore capacità e caratteristiche peculiari, che potremo sfruttare al fine di creare vere e proprie build alternative, che assecondino al meglio il nostro stile di gioco e possano donarci lo spunto necessario per sconfiggere anche i potenti boss che incontreremo durante la campagna. Lo scontro con uno degli zombie di Dead Island 2 Il risultato finale, come abbiamo scritto nella recensione di Dead Island 2, è un action survival viscerale e divertente, sanguinolento e molto ben realizzato sul piano tecnico, capace di raccontare una storia interessante, ma per molti versi ancora troppo ancorato agli esordi della serie, privo di particolare spessore e un po' ripetitivo nelle meccaniche. Ad ogni modo, un download vivamente consigliato agli amanti degli zombie!

Two Point Campus Dopo il successo di Two Point Hospital, gli ex di Bullfrog sono tornati alla carica con Two Point Campus con l'obiettivo di consolidare quell'impianto gestionale ispirato ai grandi classici del passato, che anche in questa ambientazione universitaria non mancherà di darvi grandi soddisfazioni; in primo luogo grazie alle importanti novità introdotte per l'occasione, a partire dalla creazione degli edifici e degli spazi adibiti per le varie attività studentesche. Uno dei corsi di laurea di Two Point Campus Trovata la quadra per quanto concerne la gestione degli spazi, il gioco ci metterà a disposizione quindici corsi di laurea da inserire all'interno della struttura, ognuno con le sue caratteristiche e peculiarità, chiedendoci al contempo di seguire il percorso dei nostri studenti, fornire loro ciò di cui hanno bisogno e stare attenti anche all'umore e alle motivazioni. Volete saperne di più? Ecco la nostra recensione di Two Point Campus.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me Dagli esperti di Supermassive Games, il team autore di Until Dawn, approda a ottobre nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium l'ultimo capitolo della prima stagione di The Dark Pictures Anthology, The Devil in Me. In questo caso il gioco racconta le vicende di un troupe televisiva alle prese con una location da incubo: la riproduzione del "castello della morte" del serial killer H.H. Holmes. Alcuni dei personaggi di The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me Giunti sul posto con l'intenzione di girare un documentario sugli efferati delitti di Holmes, i componenti della squadra si rendono ben presto conto che qualcosa non torna: c'è una figura nell'ombra che sta cercando di manipolarli e che sembra avere le peggiori intenzioni, ma di chi si tratta? Fra bivi e decisioni difficili, mentre i nostri colleghi vengono orribilmente uccisi, dovremo cercare di scoprire la verità: abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di The Devil in Me.

Gris Una delle produzioni indipendenti più interessanti degli ultimi anni, Gris è un'avventura a sfondo narrativo che però si esprime esclusivamente attraverso le immagini, caratterizzata dalla mancanza di una vera e propria sfida: nel gioco è impossibile incorrere nel game over e tutti gli elementi sono stati pensati per accompagnarci in un viaggio intenso, piacevole e coinvolgente, del tutto privo di frustrazioni. La suggestiva grafica di Gris Nei panni di una ragazza che si trova ad affrontare un'esperienza molto difficile e dolorosa, dovremo percorrere livelli in stile platform cercando di volta in volta di raggiungere l'uscita, mentre il mondo attorno a noi cambia e ci accoglie all'interno di scorci estremamente suggestivi, proponendo piccoli enigmi lungo il tragitto. Avete letto la nostra recensione di Gris?

Return to Monkey Island Realizzato in collaborazione con Lucasfilm Games, Return to Monkey Island è un sogno che si avvera per i tantissimi appassionanti della saga creata da Ron Gilbert, che torna a oltre vent'anni dall'ultimo episodio della quadrilogia originale per seguire nuovamente le vicende di Guybrush Threepwood, ancora amareggiato dopo tutto questo tempo per non aver mai scoperto il segreto di Monkey Island. Il peculiare stile grafico di Return to Monkey Island Molte cose sono cambiate attorno al protagonista storico della serie, ma l'entusiasmo e la passione sono ancora lì e si riaccendono non appena alcuni eventi lo consentono, facendo ripartire l'avventura e ripristinando molti elementi dell'impianto narrativo originale, in una versione più matura e disincantata ma non meno godibile per i fan, come abbiamo scritto nella recensione di Return to Monkey Island.

Ghostbusters: Spirits Unleashed A proposito di nostalgia, Ghostbusters: Spirits Unleashed ci consente di indossare nuovamente l'uniforme degli Acchiappafantasmi per cimentarci con un'esperienza a base multiplayer con struttura asimmetrica, in cui quattro giocatori hanno il compito di catturare un quinto partecipante che controlla invece il fantasma di turno e ha l'obiettivo di infestare completamente lo scenario. Una sequenza d'azione di Ghostbusters: Spirits Unleashed La formula deriva dunque da quella del classico Dead by Daylight, ma i toni sono decisamente più leggeri e i rimandi alla saga cinematografica vi lasceranno a bocca aperta, ripresentando i personaggi originali doppiati dai rispettivi attori, l'iconico quartier generale ricavato da una caserma dei pompieri di New York, con tanto di pertica, e la leggendaria ECTO-1: ne abbiamo parlato nella recensione di Ghostbusters: Spirits Unleashed.

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Ultimo episodio della serie Ubisoft ambientato in uno scenario reale, in questo caso la Bolivia, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands ci vedrà affrontare, da soli o con tre amici, il pericoloso cartello della droga di Santa Blanca: un'organizzazione che, sotto la guida del carismatico leader El Sueno (doppiato da Luca Ward!), ha preso il controllo di ampi territori e minaccia di espandersi ulteriormente. La squadra di Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Per impedire che ciò accada vengono inviati sul posto i Ghost, una squadra di soldati d'elite determinata a sgominare il gruppo criminale, eliminando i suoi luogotenenti per arrivare infine al capo e liberare così il paese oppresso e i suoi abitanti. Una missione tuttavia non semplice, che richiederà impegno, pianificazione strategica e parecchi proiettili, come vi abbiamo raccontato nella recensione di Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands.