The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, la recensione del nuovo horror di Supermassive

L'appuntamento ormai annuale con il circo degli orrori di Supermassive torna a colpire anche sul finire di questo 2022. Si appresta ad arrivare sul mercato The Devil in Me, ultimo capitolo in ordine di tempo per quanto riguarda la Dark Pictures Anthology pubblicata da Bandai Namco. Sul finire di questi tre anni di progetto e con un occhio proiettato al futuro del brand, nella recensione di The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me siamo pronti a darvi il nostro giudizio su quest'ultimo horror, a metà tra l'innovazione e la volontà di rifinire quanto già sperimentato in precedenza.

H. H. Holmes

The Devil in Me: gli oggetti sono fondamentali per cercare di avanzare

The Devil in Me parte da un presupposto tra i più interessanti della serie. Abbandoniamo apparentemente le tinte sovrannaturali, mettiamo da parte leggende e folklore territoriale e torniamo così agli albori del concetto stesso di serial killer. La storia di questa nuova opera di Supermassive prende infatti l'avvio nel 1892 nel corso dei festeggiamenti per l'esposizione organizzata a quattrocento anni dalla scoperta dell'America.

Proprio nel bel mezzo della manifestazione in quel di Chicago, tale Henry Howard Holmes compì una serie di omicidi (si dice siano circa duecento le vittime accertate), nonostante poi sia stato processato e condannato a morte solo per una manciata di questi efferati gesti. Si tratta del primo serial killer americano, quantomeno documentato, che da più di un secolo rimane punto fermo delle storie e della cultura americana, certamente più di quanto non abbia fatto da noi nel vecchio continente.

Ai giorni nostri una sgangherata troupe sull'orlo del fallimento viene invitata da un misterioso uomo facoltoso a visitare e filmare i luoghi nei quali ha riprodotto il Castello degli Orrori di Holmes, potendo così creare uno show mozzafiato in grado di dare respiro a tutta la produzione e alle sue maestranze. Nel corso delle (troppe) ore necessarie a portare a termine l'avventura, con una durata che può spaziare dalle sei alle otto ore in base alle difficoltà incontrate e alla volontà di scoprire quanto più possibile, i protagonisti si ritroveranno nel bel mezzo del loro incubo peggiore, alle prese con qualcuno che non vuole solo citare un personaggio così scomodo, ma anche emularlo.

Non è il presupposto che manca a The Devil in Me, quanto piuttosto tutta una costruzione narrativa che, e lo diciamo con grade rammarico, fa acqua da tutte le parti. I cinque protagonisti - Charlie, Mark, Erin, Jamie e Kate - non riescono mai davvero a fare breccia nel cuore dei giocatori, al punto che difficilmente si riesce a empatizzare con loro e cercare di salvarli si dimostra solo un esercizio di astuzia, piuttosto che un vero e proprio "affetto" nei loro confronti. Questo aspetto rappresenta una problematica importante per un titolo che fa della narrazione la sua costante primaria. Ancor di più questa volta avendo scelto di ridurre all'osso le scene d'azione e nelle quali tenere i riflessi pronti, centellinando i QTE e puntando tutto su esplorazione e ricerca di oggetti e indizi.

The Devil in Me: i cinque protagonisti sono meno caratterizzati di quanto avremmo sperato

Non riesce la figura di Holmes a reggere il peso dell'intera avventura, un po' per la natura di pallida imitazione, un po' perché le regole dello slasher - importante genere cinematografico nel quale (solitamente) un assassino rappresenta la principale minaccia che bracca e uccide i protagonisti - sono cambiate profondamente nel corso degli anni; altrettanto perché l'esplorazione è fine a sé stessa e al ritrovamento di una serie di documenti senza i quali la storia quasi non esiste. Seppur giustificato narrativamente, questo aspetto richiederebbe uno sforzo di scrittura e caratterizzazione sopraffini, che però in questo caso manca quasi del tutto e che la lentezza e la poca mole di momenti davvero spaventosi non fanno che amplificare in negativo.

È un peccato constatare che The Devil in Me tradisce proprio lì dove avrebbe potuto fare la differenza rispetto al passato, senza per questo diventare un'esperienza da buttare, ma che difficilmente riesce a mantenere alta l'attenzione del pubblico.