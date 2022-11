Wild Hearts: un nuovo trailer mostra il potere dei karakuri

Wild Hearts torna a mostrarsi in un nuovo trailer gameplay che si incentra, in particolare, sui karakuri, ovvero dei sofisticati congegni meccanici presenti nel mondo del gioco, derivati da un'antica tecnologia e in grado di cambiare forma e funzione a servizio dei giocatori.

I karakuri possono essere utilizzati per vari scopi e assumono forme differenti in base a questi: possono essere applicati come trappole per i kemono (ovvero i vari mostri che dobbiamo cacciare nel gioco), ma questo è solo uno dei molteplici utilizzi possibili.

Possono anche essere usati come mezzi per spostarsi, come vediamo nel video.

Uno degli utilizzi più basilari è la semplice costruzione di una sorta di torre che può essere utilizzata per sopraelevarsi da terra, ma possiamo anche vederli utilizzati per volare, all'interno di una forma simile a un elicottero, o diventare anche una sorta di monociclo che consente di spostarsi ad alte velocità.

Dal punto di vista più strettamente bellico, i karakuri possono diventare vari strumenti e armi come balliste e cannoni, o essere applicati come mine esplosive con diversi effetti devastanti. Altre trasformazioni li vedono impegnati come macchine raccoglitrici, bestie meccaniche che possono essere utilizzate in battaglia o strumenti utili per orientarsi e per la navigazione sulla mappa.

All'interno del trailer vediamo anche un piccolo spiraglio sul multiplayer del gioco, mentre un nuovo video arriverà in corrispondenza dei The Game Awards, l'8 dicembre 2022. Potete ricevere ulteriori informazioni dal nostro provato di Wild Hearts pubblicato il mese scorso, mentre ricordiamo che su questo titolo EA ha grandi aspettative.