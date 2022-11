Splinter Cell Remake: prime immagini mostrate in occasione dei 20 anni della serie

Splinter Cell compie 20 anni oggi, e Ubisoft ha pubblicato un interessante video di approfondimento che celebra il ventesimo anniversario della serie stealth, dal quale sono emerse anche le prime immagini di Splinter Cell Remake, in forma di concept art mostrati durante il filmato.

Si tratta di una sorta di piccola tavola rotonda a cui hanno partecipato il Creative Director Chris Auty, il Technical Director Christian Carriere, il Senior Game Designer Andy Schmoll e l'Associate Level Design Director Zavian Porter, oltre ad alcuni ospiti speciali.

Per l'occasione, Ubisoft ha ripercorso la storia della serie parlando delle idee messe in atto durante lo sviluppo del primo capitolo e come questa si è evoluta con i capitoli successivi.

All'interno del discorso è rientrato anche Splinter Cell Remake, ovvero la versione totalmente ricostruita del primo capitolo che è attualmente in lavorazione presso Ubisoft, basata sull'uso dello Snowdrop Engine e ovviamente attesa come una sostanziale evoluzione tecnologica rispetto all'originale.

Purtroppo non è stato ancora possibile vedere qualcosa di preciso sul gioco, ma durante il video approfondimento di Ubisoft sono stati mostrati alcuni concept art (visibili qui sopra) che, se non altro, dimostrano qualcosa sulla visione artistica su cui si stanno basando gli sviluppatori per costruire la grafica del remake.

Abbiamo saputo a settembre che Splinter Cell Remake sarà "riscritto e aggiornato" per i "giocatori moderni", dunque apporterà diversi cambiamenti sia al gameplay che anche alla storia del gioco originale, mentre per festeggiare il 20° anniversario della serie, Ubisoft ha messo a disposizione il primo capitolo gratis su Ubisoft Store, riscattabile fino al 30 novembre a questo indirizzo.