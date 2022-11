PS5, i bagarini perdono interesse: il peggio è passato per la console Sony?

PS5 non è più l'oggetto del desiderio dei bagarini, che a quanto pare stanno perdendo interesse nell'acquistarla tramite bot per poi rivenderla a cifre maggiorate: un chiaro indizio che il peggio è passato per la console Sony, visto che ormai le scorte arrivano nei negozi con relativa regolarità.

A due anni appena compiuti, PlayStation 5 può dunque tirare un sospiro di sollievo, finalmente: il lancio della piattaforma è stato reso davvero complicato a causa della crisi dei semiconduttori e c'è voluto parecchio perché le linee produttive tornassero a lavorare a pieno regime, ma il ritorno alla normalità a questo punto è dietro l'angolo.

La cosa incredibile è che, nonostante tutti questi problemi, PS5 ha venduto finora 25 milioni di unità, rivaleggiando con i precedenti successi della casa giapponese come se nulla fosse accaduto. Ebbene, chissà di che numeri staremmo parlando se non ci fossero state le scorte limitate.

Prendiamo dunque questi due anni come una sorta di rodaggio, specie per chi una PlayStation 5 è riuscito a comprarla solo adesso, e guardiamo con fiducia a ciò che ci porterà il 2023, nella seconda fase di un ciclo di vita che chiuderà i ponti con le produzioni cross-gen e proverà a sfruttare appieno le potenzialità di una generazione hardware che ha ancora diversi assi nella manica.

God of War Ragnarok è appena uscito e spinge PS5 molto bene pur essendo un titolo cross-gen

Sappiamo infatti che finora gli sviluppatori, in particolare first party, hanno lavorato utilizzando scaler dinamici e altri espedienti in attesa dell'implementazione della FSR di AMD, che dovrebbe consentire di scendere ancora un po' con la risoluzione effettiva senza perdere qualità e nitidezza, a tutto vantaggio delle geometrie e dell'effettistica.

Dunque non vediamo l'ora di scoprire cosa ci riserveranno i prossimi mesi, a maggior ragione quando PS5 (e Xbox Series X, naturalmente) potranno essere acquistate senza alcun problema nei negozi, senza attese o sovrapprezzi: la tanto agognata normalità si avvicina e sarà interessante capire in che modo reagirà il mercato.

