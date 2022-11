PS5 a quota 25 milioni di unità vendute, trimestre record per Sony ma scende PS Plus

Sony ha pubblicato oggi i risultati finanziari del secondo trimestre dell'anno fiscale 2022, terminato il 30 settembre 2022, mostrando dati record con 25 milioni di PS5 vendute in totale in seguito a un notevole incremento nella distribuzione di console ma con un calo in PS Plus.

3,3 milioni di PS5 sono state distribuite nel trimestre terminato il 30 settembre 2022, cosa che rappresenta un record assoluto in termini di mercato videoludico e portando il totale di PS5 a 25 milioni in tutto il mondo, dimostrando una penetrazione molto veloce della nuova generazione sul mercato, ora supportata anche da un netto incremento nel ritmo di produzione e distribuzione.

Gli introiti salgono del 16% rispetto all'anno precedente a 2.751 miliardi di yen, così come i ricavi netti a 264 miliardi di yen, sebbene entrambi i risultati in dollari risultino più bassi dell'anno precedente (19,91 contro 21,52 miliardi di dollari e 1,91 contro 1,94 miliardi di dollari) a causa dello yen molto debole.

A fronte di tutti i dati in attivo e positivi, si registra un calo negli abbonati a PlayStation Plus, che passano da 47,2 milioni a 45,4 milioni, continuando il trend negativo che era già emerso nei risultati precedenti.

PlayStation, il quartier generale

Tuttavia, le vendite nel settore servizi risultano più alte, cosa che suggerisce il fatto che il passaggio alla nuova organizzazione di PlayStation Plus a tre livelli abbia comunque compensato il calo, attraverso un incremento nel costo degli abbonati e una maggiore diffusione dei tier più alti.

Nonostante il risultato da record nel trimestre, il fatto che Sony abbia venduto in totale 5,7 milioni di PS5 nei primi due trimestri rende ancora piuttosto lontano l'obiettivo annunciato di 18 milioni di PS5 vendute nel corso dell'anno fiscale, con oltre 12 milioni di queste che dovrebbero essere vendute nei prossimi due trimestri, ma attendiamo di vedere in pieno i risultati del nuovo ritmo di produzione e della maggiore disponibilità prevista sul mercato.