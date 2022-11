PlayStation Plus: i giochi gratis per PS5 e PS4 di novembre 2022 disponibili da oggi

Siamo arrivati al primo novembre 2022, che oltre ad essere festa è anche il primo martedì del mese, dunque sapete cosa succede: i giochi gratis per PS5 e PS4 del PlayStation Plus di novembre 2022 verranno resi disponibili in giornata per tutti gli abbonati al servizio di Sony, che potranno riscattarli e aggiungerli alla propria raccolta digitale.

I tre giochi gratis per gli abbonati sono stati annunciati e presentati in maniera estesa già la settimana scorsa, ma ricordiamo anche qui si cosa si tratta.

I giochi gratuiti di questo mese per gli iscritti a PS Plus Essential, Extra e Premium sono:

Nioh 2 - PS5 e PS4

Heavenly Bodies - PS5 e PS4

LEGO Harry Potter Collection - PS4

Il titolo probabilmente più interessante di questa mandata è Nioh 2, peraltro quello disponibile sia per PS4 che per PS5. Si tratta del seguito dell'ottimo action RPG da parte di Team Ninja, che rappresenta un po' l'interpretazione dello studio del sotto-genere soulslike, caratterizzato peraltro da un'ambientazione ispirata alla storia e alla mitologia nipponica.

Rispetto al primo capitolo, Nioh 2 riprende le caratteristiche di base dell'originale ma ne modifica alcuni aspetti per quanto riguarda gli elementi più tecnici del gameplay: il combattimento si è fatto più agile e dinamico ma comunque impegnativo, oltre a presentare un notevole incremento di contenuti che lo rendono un arricchimento sostanziale.

Heavenly Bodies è un particolare puzzle game dalla meccanica piuttosto ingegnosa e originale: nei panni di un'astronauta, dobbiamo risolvere dei problemi all'interno di alcune stazioni spaziali, avendo però a che fare con la costante assenza di gravità. Questa caratteristica influenza notevolmente il gioco, perché modifica i movimenti del personaggio.

I puzzle di Heavenly Bodies si basano dunque sull'assenza di gravità, che costringe a trascinare in giro il personaggio con un particolare controllo soprattutto delle braccia, il tutto giocabile in singolo o in cooperativa locale.

Infine, LEGO Harry Potter Collection è una raccolta che comprende tutti i giochi del franchise di J.K. Rowling in versione LEGO da parte di Traveller's Tales e Warner Bros., ovvero LEGO Harry Potter: Anni 1-4 e LEGO Harry Potter: Anni 5-7. Raccontando progressivamente i vari eventi narrati nei libri e nei film ma con il consueto taglio ironico dei giochi LEGO, ovvero in stile parodia, i titoli in questione propongono un gameplay misto tra azione e avventura, con la necessità di menare le mani, utilizzare magie ma anche risolvere puzzle smontando e costruendo elementi con i vari mattoncini.