Nintendo Switch: aggiornamento 15.0.1 disponibile, ecco cosa cambia

Da ora è disponibile l'aggiornamento di sistema 15.0.1 di Nintendo Switch. Come potete intuire dal numero della nuova versione si tratta di un update minore che non porta novità particolarmente importanti per la console della grande N. Stando alle note ufficiali, oltre agli immancabili miglioramenti alla stabilità, sono stati corretti alcuni problemi relativi all'uso di DLC su una console non principale e la cattura di screenshot.

Stando alle note ufficiali, tradotte in italiano, ecco le novità del firmware 15.0.1 di Nintendo Switch:

Risolto un problema che causava il codice errore 2181-1000 che si manifesta giocando un DLC da una console diversa da quella principale.

Risolto un problema che impediva di catturare screenshot durante specifiche scene di gioco per alcuni titoli.

Miglioramenti generali della stabilità del sistema per migliorare l'esperienza dell'utente.

Come al solito l'aggiornamento include anche una serie di piccoli cambiamenti non menzionati nelle note ufficiali di Nintendo. In particolare stando alle scoperte del dataminer OatmealDome è stata espansa la lista delle parole giapponesi bannate, che includono termini come "sparisci", "vai al diavolo" e "stai zitto". Inoltre pare siano state aggiornati il browser interno e le app di sistema, probabilmente per eliminare alcuni bug e migliorarne la stabilità.

L'aggiornamento di sistema di oggi di Nintendo Switch segue la versione 15.0.0 pubblicata l'11 ottobre 2022. Anche in questo caso parliamo di un update minore che non ha apportato grossi cambiamenti per gli utilizzatori della console.