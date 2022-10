Nintendo Switch: aggiornamento 15.0.0 disponibile, ecco le novità

Nintendo Switch oggi ha ricevuto l'aggiornamento di sistema 15.0.0. Il nuovo firmware stando alle note ufficiali come al solito migliora la stabilità e apporta alcune piccole modifiche, che in generale non cambiano di molto l'esperienza di utilizzo della console della grande N.

In particolare il menu dedicato ai dispositivi audio Bluetooth è stato cambiato di posizione nelle impostazioni audio e che ora gli utenti possono scattare degli screenshot all'interno dell'app di Nintendo Switch Online.

Di seguito le note ufficiali dell'aggiornamento 15.0.0 di Nintendo Switch tradotte in italiano:

La posizione del menu Audio Bluetooth all'interno delle Impostazioni è stata spostata.

È possibile acquisire schermate utilizzando il pulsante di acquisizione nell'applicazione Nintendo Switch Online che si trova nel menu principale. L'acquisizione dei video non è supportata.

Miglioramenti generali della stabilità del sistema per migliorare l'esperienza dell'utente.

Da sinistra a destra: Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED, Nintendo Switch Lite

Insomma, apparentemente quello di oggi si tratta di un aggiornamento di routine per Nintendo Switch senza cambiamenti particolarmente interessanti per i giocatori. Tuttavia non è da escludere a priori qualche novità non menzionata ufficialmente dalla grande N, come già accaduto in passato. In tal caso ne sapremo di più dopo che i dataminer avranno esaminato scrupolosamente i file dell'update.

Rimanendo in tema, tra pochi giorni la simulazione di volo Pilotwing 64 verrà aggiunto al catalogo di giochi N64 per gli abbonati a Nitnendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo.