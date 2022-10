Nintendo Switch Online: Pilotwings 64 è in arrivo tra i giochi gratis per gli abbonati

Gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo potranno aggiungere presto anche Pilotwings al catalogo di giochi scaricabili gratuitamente compreso all'interno della sottoscrizione, visto che è il prossimo titolo ad essere offerto attraverso il servizio, in arrivo il 13 ottobre 2022.

La simulazione di volo in questione è uscita originariamente nel 1996 come gioco di lancio di Nintendo 64 e all'epoca riusciva a dimostrare le potenzialità tecniche della console in maniera notevole.

Si tratta di una continuazione del concept visto già in Pilotwings su Super Nintendo: utilizzando varie tipologie di velivoli (deltaplano, jetpack, girocottero, paracadute e altri) siamo chiamati a prendere parte a varie sfide che richiedono il completamento di determinati obiettivi, tutte incentrate sull'abilità nel volo.

Il gioco presenta una grafica 3D piena e un'isola interamente esplorabile in maniera libera, costituendo all'epoca un notevole traguardo tecnologico. Una volta aggiunto al catalogo dei titoli Nintendo 64, dopo Wave Race 64 e i 3 nuovi giochi Sega Megadrive del mese scorso, rappresenterà il 19° titolo della console a raggiungere gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, questa è la lista completa finora: