Bethesda: Pete Hines è stato promosso al ruolo di capo del global publishing

Pete Hines, rimasto a lungo VP of global marketing e Communication presso Bethesda, è stato promosso di recente al ruolo di capo del global publishing della compagnia, ricevendo in questo modo un notevole avanzamento di carriera.

Hines è probabilmente uno dei personaggi più in vista all'interno di Bethesda anche per il suo ruolo di portavoce della compagnia: è, in effetti, uno dei membri del team che si mostrano più spesso nelle occasioni pubbliche, per presentare i progetti al pubblico e alla stampa.

Pete Hines e Erin Losi di Bethesda

È entrato in Bethesda Softworks nel 1999 come membro del team marketing, lavorando inizialmente soprattutto nell'ambito delle relazioni pubbliche sui progetti della serie Fallout.

"È un privilegio guidare il global publishing di Bethesda, un posto che è rimasto casa mia per 23 anni", ha affermato Hines in un comunicato sulla promozione. "È incredibile vedere quanta strada abbiamo fatto nel frattempo e sono felice di lavorare in questo nuovo ruolo per aiutare i nostri fantastici team a fare grandi giochi".

Con lui, viene promossa anche Erin Losi, vice president of global marketing and Communication, che affiancherà lo stesso Hines nella divisione global marketing. Losi è giunta nel team nel 2005 e ha avuto diversi ruoli nella sezione marketing della compagnia. È chiaro come Bethesda si stia preparando al futuro con qualche cambio nell'organizzazione, in vista dell'uscita dei prossimi titoli.

A proposito di questi, di recente è emerso che l'uscita di Redfall potrebbe essere piazzata a fine marzo, mentre la data di Starfield potrebbe essere annunciata a breve.