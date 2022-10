Starfield: nuova data di uscita e DLC o Season Pass verranno svelati presto?

Starfield è stato rimandato al 2023 ma, a parte questo, non abbiamo ancora informazioni sulla nuova data d'uscita, tuttavia alcuni movimenti sospetti sul database di Steam fanno pensare al fatto che questa, oltre alla possibile presenza di DLC o Season Pass, possano essere svelati presto.

Dopo molti mesi di calma piatta, SteamDB ha segnalato alcune variazioni avvenute proprio in questi giorni sulla pagina Steam di Starfield: nella fattispecie, si tratta della presenza di un nuovo "pacchetto" visibile nel database, che potrebbe riferirsi a contenuti aggiuntivi del gioco base, oltre al cambiamento della data d'uscita.

Sempre secondo SteamDB, Starfield è ora segnalato in uscita il 29 dicembre 2023, anche se la modifica non risulta visibile nella pagina ufficiale di Steam.

Bisogna notare che tale data ha tutta l'aria di essere un placeholder, visto che questi solitamente si piazzano verso la fine dell'anno per non creare eventuali problemi, tuttavia il fatto che l'informazione sia stata variata di recente viene preso come un indizio sul fatto che la data di uscita sia stata decisa ufficialmente e possa essere svelata tra poco.

Siamo dunque nel regno delle speculazioni, ma i tempi potrebbero essere maturi per l'annuncio ufficiale della nuova data d'uscita di Starfield, visto che questa non compariva nemmeno nel primo trailer con gameplay mostrato all'Xbox & Bethesda Games Showcase dello scorso giugno. Ricordiamo che il nuovo gioco Bethesda era previsto arrivare a novembre 2022, ma è stato poi rinviato al 2023 e non ha ancora una data d'uscita precisa.