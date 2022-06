Starfield, un video di gameplay all'Xbox & Bethesda Games Showcase

Starfield è stato mostrato con un video di gameplay all'Xbox & Bethesda Games Showcase. Si tratta chiaramente della prima volta in assoluto che vediamo il gioco Bethesda in azione.

Le sequenze rivelano l'uso di una visuale mista, in prima e terza persona, mentre il nostro personaggio esplora un pianeta alieno, analizza gli elementi dello scenario e raggiunge quella che sembra una stazione abbandonata, per poi entrare in assetto da combattimento.

Sembra infatti che la struttura sia sotto il controllo di un gruppo di esploratori ostili, così parte una lunga sequenza in cui il protagonista imbraccia un fucile d'assalto e si fa strada fra i corridoi della stazione aprendo il fuoco.

Starfield, una sequenza di combattimento

Una seconda sequenza ci porta nella città di New Atlantis, evidentemente uno dei grossi hub di Starfield, dove potremo esplorare lo scenario e interagire con un cast di personaggi che si preannuncia molto ricco.

La sensazione restituita dal gameplay è quella di una sorta di Mass Effect meno futuristico, con un'enfasi sulla plausibilità delle tecnologie ma importanti risvolti narrativi che ci condurranno in giro per lo spazio.

Nel video si vede anche l'editor per i personaggi, che promette una libertà assoluta nella regolazione dei vari aspetti del nostro protagonista, finanche il suo carattere e le sue abilità, con un profondo e sfaccettato sistema di abilità e allo stesso tempo tecnologie da sviluppare.

Starfield, l'editor della nave spaziale

Non è finita: il gioco includerà un meccanismo di costruzione delle basi e della nave, scegliere i membri dell'equipaggio e personalizzare ogni singolo componente del veicolo spaziale per donargli l'aspetto che desideriamo e delle peculiarità tecniche.

Potremo quindi metterci alla guida della nave, viaggiare effettivamente da un pianeta all'altro e finanche entrare in conflitto con unità ostili, anche qui alternando visuale in prima e terza persona per dar vita a battaglie altamente spettacolari.

Infine è stato fornito un assaggio delle dimensioni di Starfield, che includerà oltre mille pianeti da esplorare. Insomma, sarà un'esperienza piuttosto ricca e impegnativa, ma quando uscirà? Per il momento la finestra di lancio rimane fissata al 2023.