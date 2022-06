Xbox & Bethesda Games Showcase 2022: tutti i giochi annunciati dell'evento del 12 giugno 2022

Questa sera - 12 giugno 2022 - è andato in onda l'Xbox & Bethesda Game Showcase 2022. Si è trattato di un evento denso di trailer, proposti al pubblico ad alta velocità. A farla da padrone è stato soprattutto il gameplay, come promesso da Phil Spencer. Ovviamente le speranze erano molte, ma sapete voi a dirci se sono state soddisfatte o meno.

Ad aprire la serata è stato Redfall, il gioco di Arkane. Per la prima volta, abbiamo visto un po' di gameplay per questo sparatutto in prima persona fondato sulla cooperativa.

A seguire è arrivato il momento per l'atteso Hollow Knight, che arriverà su Xbox Game Pass al D1. Qual è il D1? Ancora non lo sappiamo purtroppo. Poi è toccato al nuovo ma intrigante High on Life, con la voce del doppiatore inglese di Morty da Rick e Morty.

Uno degli annunci più importanti, probabilmente, è stato il fatto che tutti i giochi di Riot Games arriveranno su Xbox Game Pass. Come non citare poi una conferma da tempo attesa: Kojima sta collaborando con Xbox Game Studios per la creazione di un gioco basato sul cloud!

Starfield

Forse il più atteso di tutti era Starfield, il gioco di Bethesda atteso per inizio 2023. Ecco una lunga presentazione.

Tra le novità c'è stato spazio anche per Minecraft Legends, un gioco d'azione e strategia che cambia le regole del classico gioco di Mojang. Impossibile poi non citare l'arrivo di Naraka Bladepoint su Xbox, sin dal D1 su Game Pass.

C'è poi stato spazio per una presentazione del Negromante di Diablo 4, ultima classe del gioco confermata e in arrivo. Abbiamo anche scoperto la data di uscita di Overwatch 2, perlomeno nella sua versione Accesso Anticipato.

Tra le novità attesa vi era anche Forza Motorsport, che avrà ray tracing in tempo reale anche durante le gare. Il video gameplay dà un'idea dell'alta qualità grafica.

Gli annunci non sono però finiti, c'è infatti stato spazio anche per:

Diteci, che ne pensate della conferenza dell'Xbox & Bethesda Showcase 2022?