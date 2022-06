Ara: History Untold: trailer annuncia il nuovo strategico a turni

Ara: History Untold è un nuovo strategico a turni di Oxide, svelato con un trailer in occasione dell'Xbox & Bethesda Showcase. Del gioco non si è visto nulla, ma è stato detto che uscirà su PC e che sarà disponibile dal lancio su PC Game Pass.

Il trailer è iniziato facendo vedere alcune meraviglie del mondo e varie invenzioni stravaganti in diverse città del mondo. Dopo la carrellata è stato svelato il titolo, appunto Ara History Untold. Peccato che non sia stato mostrato niente del gameplay, quindi dobbiamo aspettare per saperne di più.