Overwatch 2 sarà free-to-play, data di uscita in early access e trailer dall'Xbox Showcase

Durante il corso dell'Xbox & Bethesda Showcase 2022, Blizzard ha presentato un nuovo trailer di Overwatch 2, annunciando che lo sparatutto sarà un titolo free-to-play. Non solo, è stata svelata anche la data di uscita in early access, fissata al 4 ottobre 2022 per PC, Xbox Series X|S e One, ma ricordiamo che il gioco è in programma anche per PS5, PS4 e Nintendo Switch.

Nel filmato rivediamo in azione alcuni degli eroi prefeirity dalla community, come Soldier-76, Tracer, Zenyatta, Winston e la new-entry Soujorn.

Non solo, è stata presenta anche la Junkertown Queen, che abbiamo visto brevemente in azione nel trailer presentato all'Xbox Showcase. Il personaggio era stato già rivelato in passato grazie ad alcuni leak, ma ora finalmente è arrivata la conferma ufficiale nel suo ingresso nel roster di Overwatch 2.

Overwatch 2 è uno sparatutto multiplayer a squadre. Include modalità PvP 5v5 arcade e competitive, nonché una componente PvE ancora da mettere a fuoco e di cui speriamo di ricevere nuove informazioni nei prossimi mesi.